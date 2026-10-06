テバスは、元審判トップのホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラを巡る当初の疑惑について、極めて深刻であり、徹底的に調査されなければならないとの姿勢を崩していない。ただし、2026年の時点でもなお不正が現に続いているという見方は、怒りをもって強く否定した。

「ネグレイラの件についての私の見解は、今もまったく同じだ。起きたことは極めて深刻であり、最後まで調査されなければならない」とテバスは述べた。

「何年も前に終わった事実を調査することと、2026年になってもネグレイラが今なおスペインの審判界に影響を及ぼしているという筋書きを作り上げることは、まったく別の話だ。それは言語道断だ。そして、それを『レアル・マドリーTV』が繰り返したからといって真実になるわけではない」







