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「これは暴挙だ！」 ハビエル・テバス氏が、ネグレイラ事件をめぐる「虚偽」の主張についてレアル・マドリーTVを痛烈に批判
テバスがレアル・マドリーを批判
テバスは、ネグレイラ事件をめぐる継続的な反応について、マドリーに断固たるメッセージを発した。ラ・リーガ会長は自身の組織を強く擁護する一方で、レアル・マドリーTVの最近の行動を非難した。
クラブ公式チャンネルは一貫して、スペインの審判制度の公正性に疑問を投げかける内容を放送してきた。テバスは、こうした放送がリーグ全体に損害を与える危険かつ不正確な主張を押し進めていると考えている。スペインのビッグクラブ間に激しいライバル関係があるにもかかわらず、リーグトップは誤情報を広めても誰の助けにもならないと強調した。
誤った筋書きを押し進める
テバスは、元審判トップのホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラを巡る当初の疑惑について、極めて深刻であり、徹底的に調査されなければならないとの姿勢を崩していない。ただし、2026年の時点でもなお不正が現に続いているという見方は、怒りをもって強く否定した。
「ネグレイラの件についての私の見解は、今もまったく同じだ。起きたことは極めて深刻であり、最後まで調査されなければならない」とテバスは述べた。
「何年も前に終わった事実を調査することと、2026年になってもネグレイラが今なおスペインの審判界に影響を及ぼしているという筋書きを作り上げることは、まったく別の話だ。それは言語道断だ。そして、それを『レアル・マドリーTV』が繰り返したからといって真実になるわけではない」
司法手続きを信頼している
ネグレイラ事件は現在、スペインの司法制度の手に委ねられている。テバスは、バルセロナが行った支払いが審判の昇格と降格に影響を与えたかどうかを、これらの裁判所が判断できるようにしなければならないと強調した。また、刑事捜査が進行中である中で、批判する人々はリーガに何を求めているのかと疑問を呈した。
「裁判官に捜査をさせ、すべての証拠を精査させ、この問題を最後まで追及させるべきだ」と同氏は付け加えた。「だがその一方で、一部の人々は何を望んでいるのか。FCバルセロナと現在の経営陣をLALIGAから完全に排除することを望んでいるのか。LALIGAが裁判所の役割を奪い、自らの評決を下し、司法判断が存在する前に処分を科すことを望んでいるのか」
- AFP
最終的な判断を待っている
ネグレイラ事件をめぐる法的調査は、今後数カ月にわたってスペインの裁判所で引き続き進められる。その法的手続きが完全に終了するまで、ラ・リーガがバルセロナに対して一方的な措置を取ることはない。
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