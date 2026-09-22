ジョーイ・フェールマンが、2年間に及ぶ代表戦からの離脱を経て、正式にオランダ代表メンバーへ復帰した。27歳のMFは今夏、PSVからボルシア・ドルトムントへ注目の移籍を果たし、ドイツで瞬く間に地位を確立。新たな代表監督シャビを納得させた。

フェールマンの代表での前回出場は、イングランドとのEURO2024準決勝だった。

ゼイストの代表トレーニングセンターに到着したMFは、代表のチームメートたちとの再会に大きな喜びを示した。