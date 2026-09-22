Eibner
翻訳者：
「これは新たな始まりだ！」とジョーイ・フェールマン。念願のオランダ代表再招集後に心境を語る
フェールマン、ドルトムント移籍を受けてオランダ代表復帰を確実にする
ジョーイ・フェールマンが、2年間に及ぶ代表戦からの離脱を経て、正式にオランダ代表メンバーへ復帰した。27歳のMFは今夏、PSVからボルシア・ドルトムントへ注目の移籍を果たし、ドイツで瞬く間に地位を確立。新たな代表監督シャビを納得させた。
フェールマンの代表での前回出場は、イングランドとのEURO2024準決勝だった。
ゼイストの代表トレーニングセンターに到着したMFは、代表のチームメートたちとの再会に大きな喜びを示した。
- Getty Images Sport
MFは過去を振り返ることを拒み、新たな章を受け入れる
復帰に際して『ESPN』の取材に応じたフェールマンは、前回の招集から時間が空いたことへの不満を否定した。元PSVのスターは、ドイツへの移籍が代表キャリアを再び軌道に乗せる理想的な舞台になったと強調した。
フェールマンは、シャビのチームで自身の地位を確立することだけに完全に集中していると主張した。
「素晴らしい移籍ができたし、オランダ代表での自分にとって新たなスタートになった」とフェールマンは語った。「だから、なぜ過去を振り返る必要があるんだ？ まったく意味がない。ドルトムントへの移籍は自分にとって本当に素晴らしいものだった」
ブンデスリーガの強度が戦術面での重要なステップアップをもたらす
フェールマンは、フリーンデンロテライ・エールディビジとブンデスリーガの間にある、フィジカル面の要求とリーグ全体の競争レベルの大きな差を強調した。家族とともにドイツで生活基盤を固めたこのMFは、トレーニングのルーティンにははるかに高い取り組みが求められると指摘した。
また、パーダーボルンのようなドイツの下位チームとのホームゲームを引き合いに出し、リーグ全体の質の高さをその証拠として挙げた。
「トレーニングが違うし、強度も違う」とフェールマンは付け加えた。「今は、それがドイツのリーグでは違うとはっきり感じる。ホームでパーダーボルンと戦うのは、PSVでエールディビジの下位チーム相手にホームで戦うのとは違う」
- AFP
フェールマン、シャビの指導の下でダブルボランチの役割に意欲
シャビ新監督の下で行われた最初のグループ戦術ミーティングに参加した後、フェールマンはボール保持と攻撃の組み立てに重点を置く新指揮官の方針を称賛した。ドルトムントでは一貫して2枚のセントラルMFでプレーしてきた27歳は、自身が最も得意とする低い位置でのポジションで出場機会を得ることを望んでいる。
オランダ代表は今後のUEFAネーションズリーグに向けて準備を進めており、フェールマンも出場に意欲を見せている。
フェールマンはドイツのクラブで見せている好調を、代表の舞台でも発揮したい考えだ。
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