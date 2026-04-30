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「これは戦争ではない」――クリスティアーノ・ロナウドは、審判への批判がサウジ・プロリーグの「プロジェクト」に「良くない」と語った。
ロナウド、審判をめぐる「争い」の終結を訴える
ロナウドは、サウジ・プロリーグで高まる批判的風潮を強く批判した。審判判定に注目が集まり過ぎ、リーグのイメージを損なっていると指摘した。アル・ナスルがアル・アハリに2-0で勝ち首位を固めた後、41歳のロナウドは同僚にプロとしての姿勢を求めた。
試合後、ポルトガル代表は『Thmanyah』の取材にこう語った。「これはリーグにとって良くない。 誰もが文句を言っているが、これはサッカーであり戦争ではない。戦うのは当然だし、皆勝ちたいのは分かる。だが、何でも許されるわけではない」と語った。この発言は、アル・アハリのDFメリフ・デミラルが「今シーズン、アル・ナスルは有利な判定を受けている」と主張したことを受けてのものだ。
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シーズン終了時に不満が噴出する見込み
冷静さを呼びかけつつ、ロナウドは優勝争いが決まったら不満を語るつもりだと示唆した。彼はベンゼマのアル・ヒラル移籍を巡る騒動でシーズン序盤に試合をボイコットするなど、波乱の1年を過ごしてきた。
ロナウドは数カ月以内に詳細を説明すると約束し、「シーズン終了後に話す。多くの悪いことを見てきた。多くの選手がSNSで審判やリーグ、プロジェクトを批判している。これはリーグの目指すところではない。ピッチ内外とも厳しいシーズンだった」と語った。 他チームの力関係は理解しているが、シーズン後に話す機会はあるだろう」と語った。
欧州の競争で模範となる
元レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドの選手は、サウジ・プロリーグを欧州のトップリーグと肩を並べるライバルに育てるという目標に集中している。彼は、現在の内部対立が2022年12月の就任以来行ってきた巨額投資やスポーツ面の進歩を損なっていると考えている。
リーグの国際的な地位について彼はこう語った。「私たちは、ここだけでなくヨーロッパにも、世界最高リーグの一つとして彼らと競い合う姿勢を示すべきだ。だが、分析はしても、批判的な言動は止めるべきだ。なぜなら、私にとってこれはサッカーではないからだ。」
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サウジアラビアでの初タイトルを目指す
アル・ナセルは2019年以来のリーグ優勝へ首位を走る。ロナウドは通算1000ゴールが目前でも、個人記録よりタイトルを優先する。キャリア終盤でもチームプロジェクトの成功へ強い意欲を示す。
「優勝争いは最後まで続く」とロナウドは語った。「私のキャリアは今も素晴らしい。続けることが大切だ。私はまだサッカーを楽しんでおり、得点を挙げている。だが最も重要なのは勝つことだ。私たちはリーグ優勝を強く望んでいる。」