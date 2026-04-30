「これは戦争ではない」――クリスティアーノ・ロナウドは、審判への批判がサウジ・プロリーグの「プロジェクト」に「良くない」と語った。

冷静さを呼びかけつつ、ロナウドは優勝争いが決まったら不満を語るつもりだと示唆した。彼はベンゼマのアル・ヒラル移籍を巡る騒動でシーズン序盤に試合をボイコットするなど、波乱の1年を過ごしてきた。

ロナウドは数カ月以内に詳細を説明すると約束し、「シーズン終了後に話す。多くの悪いことを見てきた。多くの選手がSNSで審判やリーグ、プロジェクトを批判している。これはリーグの目指すところではない。ピッチ内外とも厳しいシーズンだった」と語った。 他チームの力関係は理解しているが、シーズン後に話す機会はあるだろう」と語った。



