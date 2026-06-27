試合後の会見でタレミは、FIFAが大会序盤に約束した支援を果たさなかったと批判した。ビザの問題で物流や回復担当スタッフが不在だったことも指摘し、チームの移動手配を批判した。

英紙『ザ・アスレティック』によると、タレミは「このW杯は惨事だ。FIFAは問題を解決すべきだが、大会開始からできていない。インファンティーノ会長はニュージーランド戦後に『これは始まりに過ぎない』と言った。

「ロジスティクス担当者がいない。ビザが下りていないからだ。なぜいつもティフアナから移動しなければならないのか？ティフアナの人々もメキシコも大好きだ。彼らは謙虚で、我々は彼らを愛している。しかしプロ選手として、これは正しくない。

「これは不公平だ。我々にとっては不公平だ。FIFAにとっては公平なのか？ 彼らにとってはそれでいいかもしれないが、これは不公平だ。誰が我々を助けてくれるのか？ もし我々が脱落することを望んでいるのなら、脱落しよう。だが、それは不公平だ。我々を助けてくれるリカバリースタッフもロジスティクス担当者もいない。我々はいつもこうしたことについて不満を言っているが、誰も助けてくれない。誰もだ。」