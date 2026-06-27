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「これは惨事のようなワールドカップだ！」イラン代表キャプテンが、不公平な扱いを受けたとしてFIFAとジャンニ・インファンティーノ会長を痛烈に批判。一方、監督はサッカー界に対し、米国に「立ち向かう」よう呼びかけた。
イランのワールドカップへの不満が爆発
イランはエジプト戦で辛うじて引き分けたが、タレミが大会中の代表チームへの対応をFIFAに公に批判し、ピッチ外のトラブルが勝利の喜びを覆った。 代表チームはビザ問題で11人の主要スタッフが合流できず、拠点のティフアナと米国会場間の往復も物流面で大きな負担となった。タレミは、ニュージーランド戦後にインファンティーノ会長から保証があったにもかかわらずFIFAが問題を解決できなかったと批判した。
- AFP
タレミが不満をぶちまける
試合後の会見でタレミは、FIFAが大会序盤に約束した支援を果たさなかったと批判した。ビザの問題で物流や回復担当スタッフが不在だったことも指摘し、チームの移動手配を批判した。
英紙『ザ・アスレティック』によると、タレミは「このW杯は惨事だ。FIFAは問題を解決すべきだが、大会開始からできていない。インファンティーノ会長はニュージーランド戦後に『これは始まりに過ぎない』と言った。
「ロジスティクス担当者がいない。ビザが下りていないからだ。なぜいつもティフアナから移動しなければならないのか？ティフアナの人々もメキシコも大好きだ。彼らは謙虚で、我々は彼らを愛している。しかしプロ選手として、これは正しくない。
「これは不公平だ。我々にとっては不公平だ。FIFAにとっては公平なのか？ 彼らにとってはそれでいいかもしれないが、これは不公平だ。誰が我々を助けてくれるのか？ もし我々が脱落することを望んでいるのなら、脱落しよう。だが、それは不公平だ。我々を助けてくれるリカバリースタッフもロジスティクス担当者もいない。我々はいつもこうしたことについて不満を言っているが、誰も助けてくれない。誰もだ。」
ガレノエイ氏はFIFAに対し、開催国に毅然とした態度を示すよう求めた。
この不満は、共同開催国である米国に怒りを示したガレノエイ監督も共有していた。米伊間の軍事衝突により、チームは大会直前にトレーニング拠点をアリゾナからメキシコへ移さざるを得ず、コーチ陣はそれが選手の回復を阻害したと主張している。
ガレノエイ監督は『ガーディアン』の取材に「インファンティーノ氏が問題を最小限に抑えようとしてくれたことは理解している。だが私たちに不当な対応をしたのは開催国だ」と語った。「FIFAには、今後開催国がチームや選手を同じように扱うことを許さないでほしい。インファンティーノ氏が断固として立ち向かってくれることを願っている。
彼らの対応は極めて不適切でした。世界がこの事実を知ってほしい。彼らは試合2週間前と2日前の入国も許可せず、それは大きな痛手でした。さらに国内では戦争も起きていました。それでも我々は好結果を残し、世界はイラン人とこのチームを誇りに思っています。 彼らが私たちの前に置いたすべての障害にもかかわらず、それが私たちの最大の成果だと思います。」
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イランの予選突破の望みは依然として残っている
論争が続く中、イランは大会の上位3位チームとしてベスト32に進出する数学的な可能性が残っている。チームは、グループステージの残りの試合の結果を待つ間、ピッチ外での混乱が準備に支障をきたさないことを願っている。