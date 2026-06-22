「これは恵みだ」――オリ・ワトキンス、ベルギー代表スターの出産に関する決断をめぐるジェレミー・ドクへの批判に反論

論争は金曜日、『L'Equipe de Choc』の討論で始まった。ドクは7月に第一子が生まれるため、チームを離れる可能性があると明かした。ジャーナリストのフランス・ピエロンは、国際大会の特別さを強調し、この判断に理解を示さなかった。

「ワールドカップに出場できることは、大きな特権で、計り知れない喜びです。 あなたの立場を命がけで欲しい選手が何百人もいる。二度と巡らない機会かもしれない。子供の頃の夢が叶う瞬間なのに、あなたは出産に立ち会うためすべてを捨てようとしている。失礼だが、父親は役に立たず“エキストラ”同然だ」と生放送で語った。

その後、『レキップ』紙とピエロン氏は発言を謝罪した。