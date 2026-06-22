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「これは恵みだ」――オリ・ワトキンス、ベルギー代表スターの出産に関する決断をめぐるジェレミー・ドクへの批判に反論
ワトキンス氏、出産批判を一蹴
ワトキンスは、ドクがベルギー代表のワールドカップ合宿を一時離脱した決定を批判するメディアを強く非難した。発端は、あるテレビ司会者が出産を「嫌悪感を覚える瞬間」と呼び、父親の役割を否定したコメントだった。
ガーナ戦を控えたワトキンスは「出産を“嫌悪感を催す”と表現するのは間違っている」と語った。
- AFP
ベルギー人ウインガーが奇妙な批判を浴びている
論争は金曜日、『L'Equipe de Choc』の討論で始まった。ドクは7月に第一子が生まれるため、チームを離れる可能性があると明かした。ジャーナリストのフランス・ピエロンは、国際大会の特別さを強調し、この判断に理解を示さなかった。
「ワールドカップに出場できることは、大きな特権で、計り知れない喜びです。 あなたの立場を命がけで欲しい選手が何百人もいる。二度と巡らない機会かもしれない。子供の頃の夢が叶う瞬間なのに、あなたは出産に立ち会うためすべてを捨てようとしている。失礼だが、父親は役に立たず“エキストラ”同然だ」と生放送で語った。
その後、『レキップ』紙とピエロン氏は発言を謝罪した。
トーナメントの喧騒より家族を最優先する
2児の父であるワトキンスは、長子との大切な時間を仕事に優先させてはならないと語った。彼はシーズン中に家族と長く離れ離れになることで、サッカー選手が抱える精神的な負担にも言及した。
「子供の誕生は祝福だ。そんな機会はそう多くない」とワトキンスは記者団に語った。「シーズン中は家族や友人から離れ、とてもつらい。
だからその瞬間を逃すのはつらい。彼の気持ちはよく分かるし、戻ってそばにいてあげる権利は十分にあると思う。
結局、私たちは恵まれた立場にいる。彼にはすぐに戻り、支えてから戻ってくる支援があるはずだ。
「トレーニング後に彼が何をするかは彼の自由だし、帰国してそうするのなら構わないと思う。」
- AFP
慎重なベルギー、勝敗がかかる最終戦に臨む
このピッチ外の論争は、ベルギーにとってスポーツ面でも緊迫した局面で起こっている。同国は今大会、期待外れのパフォーマンスが続いている。慎重なプレーが響き、エジプト戦、イラン戦と相次いで引き分けに終わっている。
決勝トーナメント進出のため、最終戦のニュージーランド戦は必須の勝利だ。