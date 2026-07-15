「責任は私が負う」とトゥヘルは語った。「だが後悔はない。チームは全力を尽くし、リードを奪うに値していた。素晴らしいパフォーマンスだったが、最後まで勝ち切れなかった」。イングランドは「我々のゴール後、そのレベルを維持できなかった」と述べた。
Getty Images Sport
翻訳者：
「これは彼の責任だ」：W杯敗退で批判を受けるトーマス・トゥヘル
トゥヘルは、それが何を意味するかを知っている。『ザ・サン』は、アルゼンチンとの準決勝で1-2（0-0）で敗れた直後、「イングランドのファンがトゥヘルに激怒。責任は彼にある」とネット上の声を分析して報じた。
同監督は、1－0のリード後に「臆病な」交代を行ったとして酷評された。『ミラー』紙は「胸が張り裂ける。トゥヘルの交代は裏目」と伝えた。『テレグラフ』紙は「この非難は今後何年も続く」と予測した。
- Getty Images Sport
トーマス・トゥヘル：「何百万人ものアマチュアコーチの方が、私よりよく知っているだろう」
厳しい日々が続くが、トゥヘルはショックで呆然としていた。5バックへの変更を擁護しつつ、「何百万人ものアマチュア監督の方がよく知っているだろう」と語った。
試合終了のホイッスルが鳴っても、ハリー・ケインは数分間、虚ろな目で前を見つめ動けなかった。バイエルンのスターは「チームメイト、チーム、ファンに申し訳ない」と語った。「良い試合をしたし、1-0のリードを守りたかった。血と汗と涙を注いだが、足りなかった」
土曜の3位決定戦では、同様の失望を味わったフランス代表を相手に、イングランド代表は再びモチベーションを高める必要がある。それは容易ではないだろう。 『テレグラフ』紙は「苦難の道のりには多くの障害と屈辱があった。だが準決勝の終了5分前、イングランドがリードした瞬間、今回は違うかもしれないと感じた」と伝えた。それでも結局、イングランドはイングランドだった。
2026年ワールドカップのイングランド代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム ゴールキーパー ジョーダン・ピックフォード エバートン ゴールキーパー ディーン・ヘンダーソン クリスタル・パレス ゴールキーパー ジェームズ・トラフォード マンチェスター・シティ ディフェンダー マルク・ゲヒ クリスタル・パレス ディフェンダー ダン・バーン ニューカッスル・ユナイテッド ディフェンダー エズリ・コンサ アストン・ヴィラ ディフェンダー リース・ジェームズ チェルシー ディフェンダー ニコ・オライリー マンチェスター・シティ ディフェンダー ジャレル・クアンサ バイエル・レバークーゼン ディフェンダー ティノ・リブラメント ニューカッスル・ユナイテッド ディフェンダー ジョン・ストーンズ マンチェスター・シティ ディフェンダー ジェド・スペンス トッテナム MF ジュード・ベリンガム レアル・マドリード MF デクラン・ライス アーセナル MF コビー・マイヌー マンチェスター・ユナイテッド MF エベレチ・エゼ アーセナル MF モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ MF ジョーダン・ヘンダーソン ブレントフォード MF エリオット・アンダーソン ノッティンガム・フォレスト フォワード ハリー・ケイン バイエルン・ミュンヘン フォワード ブカヨ・サカ アーセナル フォワード アンソニー・ゴードン ニューカッスル・ユナイテッド フォワード オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ フォワード マーカス・ラッシュフォード バルセロナ FW ノニ・マドゥエケ アーセナル FW イヴァン・トニー アル・アハリ
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。