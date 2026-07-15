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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

翻訳者：

「これは彼の責任だ」：W杯敗退で批判を受けるトーマス・トゥヘル

ワールドカップ
イングランド 対 アルゼンチン
イングランド
アルゼンチン
トーマス・トゥヘル
ハリー・ケイン

トーマス・トゥヘルは左手をズボンのポケットに突っ込み、トランス状態のようにアトランタのピッチを歩き回った。あと一歩で60年続くイングランドのW杯決勝の「呪い」を破るはずだった――しかし、イングランドはやはりイングランドだ。ドイツ人監督でも。

「責任は私が負う」とトゥヘルは語った。「だが後悔はない。チームは全力を尽くし、リードを奪うに値していた。素晴らしいパフォーマンスだったが、最後まで勝ち切れなかった」。イングランドは「我々のゴール後、そのレベルを維持できなかった」と述べた。

  • トゥヘルは、それが何を意味するかを知っている。『ザ・サン』は、アルゼンチンとの準決勝で1-2（0-0）で敗れた直後、「イングランドのファンがトゥヘルに激怒。責任は彼にある」とネット上の声を分析して報じた。

    同監督は、1－0のリード後に「臆病な」交代を行ったとして酷評された。『ミラー』紙は「胸が張り裂ける。トゥヘルの交代は裏目」と伝えた。『テレグラフ』紙は「この非難は今後何年も続く」と予測した。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    トーマス・トゥヘル：「何百万人ものアマチュアコーチの方が、私よりよく知っているだろう」

    厳しい日々が続くが、トゥヘルはショックで呆然としていた。5バックへの変更を擁護しつつ、「何百万人ものアマチュア監督の方がよく知っているだろう」と語った。

    試合終了のホイッスルが鳴っても、ハリー・ケインは数分間、虚ろな目で前を見つめ動けなかった。バイエルンのスターは「チームメイト、チーム、ファンに申し訳ない」と語った。「良い試合をしたし、1-0のリードを守りたかった。血と汗と涙を注いだが、足りなかった」

    土曜の3位決定戦では、同様の失望を味わったフランス代表を相手に、イングランド代表は再びモチベーションを高める必要がある。それは容易ではないだろう。 『テレグラフ』紙は「苦難の道のりには多くの障害と屈辱があった。だが準決勝の終了5分前、イングランドがリードした瞬間、今回は違うかもしれないと感じた」と伝えた。それでも結局、イングランドはイングランドだった。

  • 2026年ワールドカップのイングランド代表メンバー

    ポジション選手所属チーム
    ゴールキーパージョーダン・ピックフォードエバートン
    ゴールキーパーディーン・ヘンダーソンクリスタル・パレス
    ゴールキーパージェームズ・トラフォードマンチェスター・シティ
    ディフェンダーマルク・ゲヒクリスタル・パレス
    ディフェンダーダン・バーンニューカッスル・ユナイテッド
    ディフェンダーエズリ・コンサアストン・ヴィラ
    ディフェンダーリース・ジェームズチェルシー
    ディフェンダーニコ・オライリーマンチェスター・シティ
    ディフェンダージャレル・クアンサバイエル・レバークーゼン
    ディフェンダーティノ・リブラメントニューカッスル・ユナイテッド
    ディフェンダージョン・ストーンズマンチェスター・シティ
    ディフェンダージェド・スペンストッテナム
    MFジュード・ベリンガムレアル・マドリード
    MFデクラン・ライスアーセナル
    MFコビー・マイヌーマンチェスター・ユナイテッド
    MFエベレチ・エゼアーセナル
    MFモーガン・ロジャースアストン・ヴィラ
    MFジョーダン・ヘンダーソンブレントフォード
    MFエリオット・アンダーソンノッティンガム・フォレスト
    フォワードハリー・ケインバイエルン・ミュンヘン
    フォワードブカヨ・サカアーセナル
    フォワードアンソニー・ゴードンニューカッスル・ユナイテッド
    フォワードオリー・ワトキンスアストン・ヴィラ
    フォワードマーカス・ラッシュフォードバルセロナ
    FWノニ・マドゥエケアーセナル
    FWイヴァン・トニーアル・アハリ

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