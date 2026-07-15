「これは彼の責任だ」：W杯敗退で批判を受けるトーマス・トゥヘル

厳しい日々が続くが、トゥヘルはショックで呆然としていた。5バックへの変更を擁護しつつ、「何百万人ものアマチュア監督の方がよく知っているだろう」と語った。

試合終了のホイッスルが鳴っても、ハリー・ケインは数分間、虚ろな目で前を見つめ動けなかった。バイエルンのスターは「チームメイト、チーム、ファンに申し訳ない」と語った。「良い試合をしたし、1-0のリードを守りたかった。血と汗と涙を注いだが、足りなかった」

土曜の3位決定戦では、同様の失望を味わったフランス代表を相手に、イングランド代表は再びモチベーションを高める必要がある。それは容易ではないだろう。 『テレグラフ』紙は「苦難の道のりには多くの障害と屈辱があった。だが準決勝の終了5分前、イングランドがリードした瞬間、今回は違うかもしれないと感じた」と伝えた。それでも結局、イングランドはイングランドだった。