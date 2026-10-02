得点者のジェームズは、この反骨心あふれるパフォーマンスが国際舞台でのチームの自信を取り戻す上でいかに重要だったかを強調した。かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたアタッカーは、『BBC Match of the Day Wales』に対し、チームに戻ってきた粘り強さについてこう振り返った。「ものすごく大きな勝利だ。このグループで勝ち点を手にすることができた。

「最初の2試合の後は本当に失望していた。特にデンマーク戦は、自分たちらしくなかった。今夜は自分たちらしかった。前線からうまく守れたし、最初の失点の後は多くの人が自分たちを見限っていただろうけど、前半終了前にゴールを決められたのは本当に大きかったし、それが自分たちを勢いづけてくれた」

その反撃の背景にあったチーム全体の努力を強調し、ジェームズはさらにこう付け加えた。「最初の数試合の後にしっかり立て直したスタッフと選手たちの功績だ。ファンも今夜は信じられないほど素晴らしくて、本当に自分たちを助けてくれた」