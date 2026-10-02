AFP
翻訳者：
「これは大きな勝利だ」 ダン・ジェームズがウェールズの粘りを称賛、クレイグ・ベラミーはノルウェー戦でメッセージ性の強い勝利を確保
気迫あふれる逆転劇で未勝利の連続に終止符
ホームのウェールズはカーディフ・シティ・スタジアムで驚異的な粘りを見せ、試合をひっくり返して、ベラミー体制で初となる格上相手の象徴的な勝利を挙げた。オスカル・ボブの序盤の一撃でウェールズは動揺したかに見えたが、前半終了間際にジェームズがソルバ・トーマスの正確無比なクロスをダイレクトで流し込み、同点に追いついた。後半開始から30秒以内にトルビョルン・ヘグヘムが一発退場となったことでウェールズが主導権を完全に掌握し、ネコ・ウィリアムズが見事な直接FKを決めて、UEFAネーションズリーグAで記念碑的な初勝利を決定づけた。
- Getty Images Sport
ウインガーが絶え間ない守備の粘り強さを称賛
得点者のジェームズは、この反骨心あふれるパフォーマンスが国際舞台でのチームの自信を取り戻す上でいかに重要だったかを強調した。かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたアタッカーは、『BBC Match of the Day Wales』に対し、チームに戻ってきた粘り強さについてこう振り返った。「ものすごく大きな勝利だ。このグループで勝ち点を手にすることができた。
「最初の2試合の後は本当に失望していた。特にデンマーク戦は、自分たちらしくなかった。今夜は自分たちらしかった。前線からうまく守れたし、最初の失点の後は多くの人が自分たちを見限っていただろうけど、前半終了前にゴールを決められたのは本当に大きかったし、それが自分たちを勢いづけてくれた」
その反撃の背景にあったチーム全体の努力を強調し、ジェームズはさらにこう付け加えた。「最初の数試合の後にしっかり立て直したスタッフと選手たちの功績だ。ファンも今夜は信じられないほど素晴らしくて、本当に自分たちを助けてくれた」
ハイプレスが決定的な逆転劇をもたらす
積極的に前へ出る攻撃的な姿勢が、ウェールズに国際舞台での6試合未勝利を止めるきっかけをもたらした。自身の同点ゴールにつながったカウンタープレスの場面を振り返り、このウインガーは次のように続けた。「ゴールには本当に満足している。自分たちはハイプレスをかけてボールを奪い返したいと思っているし、これまでは最後のパスがなかなか合わなかった。でも今回はそれができて、ありがたいことに試合に戻ることができた」
また、ベラミー監督のチームが数的優位を生かして試合終了までどう進めたかについては、こう締めくくった。「あそこからは本当に素晴らしかった。後半の入りも良くて、退場をしっかり生かすことができた。その後は、さらに押し込めるかどうかだった。3点目は取れなかったけれど、今夜は守備が本当に素晴らしかったと思う」
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苦闘の末につかんだ大物撃破で、グループ突破への野望を立て直す
アーリング・ハーランドという強力な脅威を封じたことは、ベラミー監督率いるチームがトップリーグでの戦いの残りを進める上で、価値ある青写真となる。厳しいネーションズリーグのグループで残留争いに巻き込まれないためには、ウェールズ代表はこの守備の規律を維持しなければならない。ウェールズの首都で示した粘りは、10月4日に行われる日曜日の難敵デンマークとのアウェーゲームを前に、重要な弾みとなった。
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