『キッカー』誌によると、ブンデスリーガ側は超一流選手に高額オファーがあれば交渉に応じるが、残留の可能性も再浮上している。
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これは全く予想外だった。サイード・エル・マラに劇的な方針転換か？
ケルンは、最近まで想定されていなかったこのシナリオを再検討している。スポーツ1も、エル・マラスの移籍白紙の可能性を報じた。ケルンの希望額と選手の野心に合う新オファーは現時点でない。
先日、FCブレントフォードが総額5000万ユーロのオファーを提示し、合意間近と報じられた。しかし選手側が翻意。ブンデスリーガで急成長中のクラブで主要アドバイザーを務めるエル・マラスの母親が交渉を破談にしたという。 独紙『Bild』によると、彼女はプレミアリーグ移籍が息子にとって最適ではないと感じたという。交渉決裂後、独紙『Express』はブレントフォード首脳陣が「呆然」と報じた。
エル・マラ：1.FCケルンに残留か。イングランド時代より大幅減俸となる見込み。
英メディアによると、リヴァプール、アーセナル、マンチェスターの両クラブも「エル・マラ」に注目しているという。しかし、プレミア強豪の移籍リストでは優先度は低いようだ。 移籍金の高さから、ブンデスリーガ内の移籍も難しいとみられる。FCバイエルン・ミュンヘンとBVBも関心を示したが、実現は不透明だ。
エル・マラは2030年までケルンと契約しており、残留すれば収入は大幅に減る見込みだ。一方、ブレントフォードは年俸400万ユーロ以上を提示して獲得を狙っている。
ケルンにとっては残留自体が大きな成功だ。昨季34試合で18ゴールに関与し、昇格組の残留に大きく貢献した。その活躍からW杯代表入りも期待された。 特にレナート・カールが負傷した後は代表入りの声が高まったが、ユリアン・ナーゲルスマン監督はRBライプツィヒのアッサン・ウエドラオゴを招集し、ウイングの代役起用は見送った。