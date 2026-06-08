これは全く予想外だった。サイード・エル・マラに劇的な方針転換か？

英メディアによると、リヴァプール、アーセナル、マンチェスターの両クラブも「エル・マラ」に注目しているという。しかし、プレミア強豪の移籍リストでは優先度は低いようだ。 移籍金の高さから、ブンデスリーガ内の移籍も難しいとみられる。FCバイエルン・ミュンヘンとBVBも関心を示したが、実現は不透明だ。

エル・マラは2030年までケルンと契約しており、残留すれば収入は大幅に減る見込みだ。一方、ブレントフォードは年俸400万ユーロ以上を提示して獲得を狙っている。

ケルンにとっては残留自体が大きな成功だ。昨季34試合で18ゴールに関与し、昇格組の残留に大きく貢献した。その活躍からW杯代表入りも期待された。 特にレナート・カールが負傷した後は代表入りの声が高まったが、ユリアン・ナーゲルスマン監督はRBライプツィヒのアッサン・ウエドラオゴを招集し、ウイングの代役起用は見送った。