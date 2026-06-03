「これは僕にとって良い前兆かもしれない！」バイエルンのハリー・ケインは自身がバロンドールの最有力候補だと語り、トーマス・トゥヘルを擁護した。

大会前にケインは、有力候補として「マイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出チーム、そして自分」を挙げたと語った。だが「バロンドールに値すると主張するタイプではない。ピッチでのパフォーマンスがすべてを物語るようにしている」と続けた。

バロンドールは10月26日にロンドンで授与される。「故郷で受賞できれば、とても特別だ」とストライカーは語った。

バイエルンで公式戦61得点を挙げたイングランド代表主将は「60ゴールはメッシやロナウドの領域だ。かつては手が届かないと思っていた」と振り返った。