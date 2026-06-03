「これは僕にとって良い前兆かもしれない！」バイエルンのハリー・ケインは自身がバロンドールの最有力候補だと語り、トーマス・トゥヘルを擁護した。

「今季のタイトルと得点数を考えれば候補に入るはずだ」と32歳のイングランド代表は『レキップ』に語った。
特に米国・メキシコ・カナダ開催のW杯でイングランドが優勝すれば、なおさらだ。その場合、「トロフィーがイングランドの選手に贈られるのは想像に難くない」とケインは語った。
「今季のタイトルと得点数を考えれば候補に入るはずだ」と32歳のイングランド代表は『レキップ』に語った。
特に米国・メキシコ・カナダ開催のW杯でイングランドが優勝すれば、なおさらだ。その場合、「トロフィーがイングランドの選手に贈られるのは想像に難くない」とケインは語った。
大会前にケインは、有力候補として「マイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出チーム、そして自分」を挙げたと語った。だが「バロンドールに値すると主張するタイプではない。ピッチでのパフォーマンスがすべてを物語るようにしている」と続けた。
バロンドールは10月26日にロンドンで授与される。「故郷で受賞できれば、とても特別だ」とストライカーは語った。
バイエルンで公式戦61得点を挙げたイングランド代表主将は「60ゴールはメッシやロナウドの領域だ。かつては手が届かないと思っていた」と振り返った。
しかしケインは、今大会での優勝を強く望んでいる。「目標は勝つこと。簡単ではないが、ここ数年はあと一歩のところまで来ている」。イングランドが優勝すれば1966年以来となる。
彼はトーマス・トゥヘル監督にも期待している。同監督はW杯直前のメンバー選考で国内メディアから批判されたが、 Kane は「バイエルンでは彼の個性も、チームへの考え方、私をプレーさせてくれた方法も大好きだった。ある意味で、彼はその手法を代表チームにも持ち込んだ」と語った。