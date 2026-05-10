エドモンド・タップソバがペナルティエリア内でドイツ代表選手にスライディングタックルし、ふくらはぎを蹴った。選手は右足をひねり、痛みに倒れた。 しかしロベルト・シュレーダー主審はPKを宣告せず、ベルリンのセンターバックは罰せられなかった。VARも介入せず、グレーフェはこれを明らかな誤審と指摘した。
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「これは健康に重大な危害を及ぼす」：VfBシュトゥットガルトのアンジェロ・スティラーに対する凄惨なファウルを受け、元審判がレッドカードを求めた
タプソバはまずボールを蹴っていたため、その場面は確かに判断が難しい。しかし、少なくともその後、スパイクの向きを変えるべきだった。 『ボールを蹴ったから後はどうでもいい』では済まされない。あのように足首を折れ曲げるほど激しく接触するのは、PKとレッドカードものだ」とXに投稿した。
スティラーは短時間の治療でプレーを続行。一方、タプソバはハーフタイム直前にFWデミロヴィッチの足を引っ掛け、PKを献上した。 マクシ・ミッテルシュテットがPKを沈め、シュヴァーベンは2-1とリード。その後、デニズ・ウンダフの追加点で3-1勝利し、CL予選進出へ前進した。
- AFP
VfBシュトゥットガルト：デニズ・ウンダフにも懸念があった
最終節を前に、VfBは2位を追うTSGホッフェンハイムと同勝ち点で4位。最終戦でシュトゥットガルトはフランクフルトと、ホッフェンハイムはグラッドバッハと対戦する。レバークーゼンはCL出場権を得るため、両チームの敗戦を祈りながらHSV戦に勝利しなければならない。
一方、ウンダフも68分に負傷交代したが、重傷ではない見込み。ホーネス監督は「今週から軽微な不調があり、悪化を防いだ」と説明した。