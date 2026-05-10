「これは健康に重大な危害を及ぼす」：VfBシュトゥットガルトのアンジェロ・スティラーに対する凄惨なファウルを受け、元審判がレッドカードを求めた

最終節を前に、VfBは2位を追うTSGホッフェンハイムと同勝ち点で4位。最終戦でシュトゥットガルトはフランクフルトと、ホッフェンハイムはグラッドバッハと対戦する。レバークーゼンはCL出場権を得るため、両チームの敗戦を祈りながらHSV戦に勝利しなければならない。

一方、ウンダフも68分に負傷交代したが、重傷ではない見込み。ホーネス監督は「今週から軽微な不調があり、悪化を防いだ」と説明した。