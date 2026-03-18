AFP
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「これは何かの始まりになるかもしれない！」――アーセナルがマンチェスター・シティとのEFLカップ決勝戦に向け準備を進める中、デクラン・ライスがチームメイトを鼓舞
アーセナル、ウェンブリーでの栄冠を狙う
アーセナルは、全大会通じて14試合無敗という好調の波に乗り、日曜日にウェンブリーへ向かう。今週末のカラバオ・カップ決勝は、2020年のFAカップ優勝以来となる国内主要大会の決勝進出であり、ミケル・アルテタ監督率いる進化を続けるチームにとって重要な試金石となる。 マンチェスター・シティはペップ・グアルディオラ監督の下で豊富なタイトル獲得経験を誇る一方、北ロンドンのチームは火曜夜のチャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンを破り、高揚した気分で臨む。イングランドの今シーズン初のタイトルがかかったこの一戦は、依然として4つの戦線で戦いを続けるチームにとって、さらなる飛躍への足掛かりとなる可能性を秘めている。
ライス氏は精神的な強さを求めている
決勝戦を前に、ライスはこの試合が今後の成功へのきっかけとなる可能性を強調した。「間違いなく、何かが始まるきっかけになるかもしれない」とライスは語った。「これは手にする最初のタイトルだ。もしそれを勝ち取れば、その後も勢いが続き、チームを前進させる大きな原動力になるだろう」
過密な試合日程に「疲れ果てている」と認めつつも、27歳の彼はアーセナルのロッカールーム内の雰囲気に引き続き奮い立たされている。 「チームメイトたちはすでにその話題で盛り上がっているし、僕たちはワクワクしている――準備はできている。今の僕たちは、臨むすべての試合で勝てると思っている。だから準備万端で、楽しみにしている」と彼は断言した。「日曜日の試合をどれだけ勝ちたいか？ このチームとファンのために、どれだけトロフィーを勝ち取りたいか？」
エゼがXファクターとして台頭する
シティとの戦術的な一戦に加え、ライス選手はエベレチ・エゼの影響力の高まりが、アーセナルにとっての「Xファクター」となり得ると指摘した。レバークーゼン戦でエゼが見せた見事なゴールについて、ライス選手は次のように語った。「彼のようにボールを蹴れる選手は、これまであまり見たことがない。もっと彼にボールを回さなければならない！」
歴史へと突き進むスプリント
ウェンブリーでの大一番を終えたアーセナルは、選手層のローテーションの限界を試される過酷な終盤戦に直面している。4冠達成の可能性は理論上残されているものの、今シーズンほぼ全試合に出場しているライスといった主力選手への身体的負担は、アルテタ監督にとって大きな懸念材料となるだろう。 アーセナルは、チャンピオンズリーグの準々決勝に加え、熾烈な優勝争いが続く過密な4月を乗り切らなければならない。欧州大会での敗退という痛手を負ったばかりのマンチェスター・シティとの日曜日の一戦の結果が、今シーズンの残りの行方を左右し、このアーセナルが真に「優勝候補」から「常勝チーム」へと変貌する準備ができているかどうかを決定づけることになるだろう。
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