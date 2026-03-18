「これは何かの始まりになるかもしれない！」――アーセナルがマンチェスター・シティとのEFLカップ決勝戦に向け準備を進める中、デクラン・ライスがチームメイトを鼓舞

決勝戦を前に、ライスはこの試合が今後の成功へのきっかけとなる可能性を強調した。「間違いなく、何かが始まるきっかけになるかもしれない」とライスは語った。「これは手にする最初のタイトルだ。もしそれを勝ち取れば、その後も勢いが続き、チームを前進させる大きな原動力になるだろう」

過密な試合日程に「疲れ果てている」と認めつつも、27歳の彼はアーセナルのロッカールーム内の雰囲気に引き続き奮い立たされている。 「チームメイトたちはすでにその話題で盛り上がっているし、僕たちはワクワクしている――準備はできている。今の僕たちは、臨むすべての試合で勝てると思っている。だから準備万端で、楽しみにしている」と彼は断言した。「日曜日の試合をどれだけ勝ちたいか？ このチームとファンのために、どれだけトロフィーを勝ち取りたいか？」