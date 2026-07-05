これは予想外だ！ケルンの逸材、サイード・エル・マラの周りに大きなサプライズが待ち受けているようだ。

『エクスプレス』紙によると、ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラー氏ら首脳陣は、エル・マラの行動に「呆気にとられた」。クラブは巨額の移籍金獲得を既定路線と見ていた。

ブレントフォード以外にも、ブライトン、リヴァプール、ニューカッスルなどが関心を示していたが、ビルト紙によるとブレントフォード以降の正式オファーは届いていない。 本人もクラブ首脳と面談せず、移籍話は現在立ち消え。ただし、リヴァプール並みのクラブが再オファーすれば話は別だ。エル・マラのケルンとの契約は2030年まで残っている。

今後数週間でビッグクラブからのオファーがなければ、少なくとも当面はケルンに残る見込みだ。エル・マラは昨季、このラインラントのクラブでブンデスリーガに定着。前監督のルーカス・クヴァスニオク時代は途中出場が多かったが、後任のレネ・ヴァグナー体制下で定位置を確保した。 2025/26シーズンは36試合に出場し13ゴール5アシストを記録。終盤の残留争いでも存在感を示した。

パラグアイ戦後の16強敗退を受けて辞任した元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、2026年W杯代表からエル・マラを外し、負傷したレナート・カールの代役としてケルンではなくRBライプツィヒのアッサン・ウエドラオゴを招集した。 最近、エル・マラはTikTokにDFBのユニフォーム姿の写真を投稿し、「これだけの価値はあったのか？」と書き込んだ。ナゲルスマン監督へのメッセージと解釈する声が多かったため、彼はキャプションを削除した。

ナゲルスマンは2025年11月、エル・マラをA代表に初招集。ルクセンブルク戦（2-0）でメンバー入りしたものの出場はなかった。その後、取り決め通りU-21代表へ送り出した。

A代表デビューは未だなく、後任クロップ体制で実現する可能性が高い。DFBは59歳のクロップを新監督に迎える方針だ。