プレミアリーグの複数クラブが関心を示し、夏の移籍が濃厚とされていた「エル・マラ」だが、Bild紙によると現在はFC残留を目指しているという。
翻訳者：
これは予想外だ！ケルンの逸材、サイード・エル・マラの周りに大きなサプライズが待ち受けているようだ。
エル・マラは計画を変更し、今シーズンもケルンでプレーする見込みだ。ケルンも2026/27シーズンに向けて彼を戦力と位置づけ、放出を回避した。
数週間前までは今夏退団が予想され、6月初めにはプレミアリーグのFCブレントフォードへの移籍が目前だった。 当時『ビルト』紙は、ケルンとブレントフォードが5000万ユーロで合意し、エル・マラとも4年・年俸400万ユーロで合意済みと伝えていた。
しかし移籍は実現せず、母親の判断で土壇場で白紙になったという。その後、エル・マラ側は大クラブ、あるいはトップクラブのオファーを待っているとの憶測も流れた。
- Getty Images
サイード・エル・マラは1. FCケルンに残留する見込みだ。
『エクスプレス』紙によると、ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラー氏ら首脳陣は、エル・マラの行動に「呆気にとられた」。クラブは巨額の移籍金獲得を既定路線と見ていた。
ブレントフォード以外にも、ブライトン、リヴァプール、ニューカッスルなどが関心を示していたが、ビルト紙によるとブレントフォード以降の正式オファーは届いていない。 本人もクラブ首脳と面談せず、移籍話は現在立ち消え。ただし、リヴァプール並みのクラブが再オファーすれば話は別だ。エル・マラのケルンとの契約は2030年まで残っている。
今後数週間でビッグクラブからのオファーがなければ、少なくとも当面はケルンに残る見込みだ。エル・マラは昨季、このラインラントのクラブでブンデスリーガに定着。前監督のルーカス・クヴァスニオク時代は途中出場が多かったが、後任のレネ・ヴァグナー体制下で定位置を確保した。 2025/26シーズンは36試合に出場し13ゴール5アシストを記録。終盤の残留争いでも存在感を示した。
パラグアイ戦後の16強敗退を受けて辞任した元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、2026年W杯代表からエル・マラを外し、負傷したレナート・カールの代役としてケルンではなくRBライプツィヒのアッサン・ウエドラオゴを招集した。 最近、エル・マラはTikTokにDFBのユニフォーム姿の写真を投稿し、「これだけの価値はあったのか？」と書き込んだ。ナゲルスマン監督へのメッセージと解釈する声が多かったため、彼はキャプションを削除した。
ナゲルスマンは2025年11月、エル・マラをA代表に初招集。ルクセンブルク戦（2-0）でメンバー入りしたものの出場はなかった。その後、取り決め通りU-21代表へ送り出した。
A代表デビューは未だなく、後任クロップ体制で実現する可能性が高い。DFBは59歳のクロップを新監督に迎える方針だ。
サイード・エル・マラがトップに立っていたはずだ：1. FCケルンの記録的な売上
順位
選手
年
移籍先
移籍金
1
アンソニー・モデステ
2018年
TJ天海
2900万ユーロ
2
ルーカス・ポドルスキ
2012
アーセナルFC
1,500万ユーロ
3
ジョン・コルドバ
2020
ヘルタ・ベルリン
1,500万ユーロ
4
セバスティアン・ボルナウ
2021
VfLヴォルフスブルク
1410万ユーロ
5
ヤニック・ゲルハルト
2016
VfLヴォルフスブルク
1,300万ユーロ
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