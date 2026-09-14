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「これは一瞬一瞬が勝負を分ける大会だ！」とロドリ、バルセロナが欧州制覇にはスタイルより堅実さが必要だと主張
欧州進出への野望と現実の厳しい評価
ロドリはマンチェスター・シティから注目の今夏移籍を果たして以降、ハンジ・フリック監督率いる新生バルセロナの中心的存在に急速に浮上している。30歳のロドリは、イングランドで7年間にわたって数々のタイトルを獲得した末にカンプ・ノウへ移籍。プレミアリーグ4度制覇に加え、とりわけシティをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝へ導いたことが際立っている。加入をめぐる興奮はバルセロナのファンの間で明らかに高まっているが、このMFはクラブの最大の目標について地に足をつけた姿勢を崩していない。それは、欧州での12年に及ぶ無冠を終わらせることだ。
『Mundo Deportivo』のインタビューで、ロドリは欧州の序列におけるチームの立ち位置を明確にした。「はい、もちろん実現可能なタイトルだと思っているし、いわば自分たちがどんなチームなのかを確立し、欧州に示すために残された最後の小さな一歩でもある。それ以上に言えば、自分たちが優勝候補だとは思っていない。自分たちがどこから来たのかを理解しなければならないし、チャンピオンになるために何が必要かも理解しなければならない。そしてこのチームは、チャンピオンになるためにまだいくつかの点を磨く必要がある」とロドリは説明した。
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戦術的成熟の重要性
このMFの見方は、ペップ・グアルディオラの下で過ごした年月によって形作られている。2023年の決勝でインテル相手に決勝点を挙げ、マンチェスター・シティの欧州での呪縛を断ち切ったことでも広く知られる。バルセロナは欧州制覇5回を誇るが、最後の優勝となった2014-15シーズン以降は決勝進出を果たせておらず、その後の最高成績は2018-19シーズンと2024-25シーズンの準決勝進出である。ロドリは、バルセロナには強豪と渡り合うために必要な素質はあると考えている一方で、ノックアウトラウンドという危険な戦いを勝ち抜くために必要な特有の経験が欠けているとみている。
この大会の性質について語る中で、ロドリはさらにこう付け加えた。「僕のような選手も、そうした理由のためにここへ来る。成長し、そしてチャンピオンズリーグのような特別なタイトルを勝ち取るうえで重要だと僕が思う部分をチームにもたらすためだ。なぜなら、チャンピオンズリーグは誰が一番強いかを決める大会ではなく、その瞬間の大会であり、その瞬間が何なのかを理解する大会だと僕は思っているからだ。そして、おそらくそこがこのチームに残されている差なのだと思う。今、可能性があるかと聞かれれば、だからこそ僕はここに来たんだ」
過去の失敗から学ぶ
バルセロナのチャンピオンズリーグにおける近年の歩みは、守備の崩壊や高くつくミスによって損なわれてきた。その象徴が昨季のアトレティコ・マドリー戦での準々決勝敗退であり、パウ・クバルシの退場後にホームで0-2の敗戦を喫した。ロドリは、こうした戦術面での失敗と、現有戦力が過去の悪夢をどう繰り返さずに済むかについて、特に問われた。
成功に必要な戦術的要件について言及し、彼は次のように述べた。「君が言うことの一部でもある。重要な対戦になった時、そのカードの行方を左右する瞬間をコントロールしているということだ。退場、PK、あるいは必要以上に失点しないこと。そうしたことのすべてが、勝ち抜けるか、勝ち抜けないかを決める。だから、おそらくは攻撃面でそれほど多産でないとしても、より一貫性があり、より安定して堅実であることの方が価値がある」
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究極の教師としての経験
このスペイン代表は、今のチームが爆発的なシーズンの滑り出しを見せている一方で、現在は学びの段階にあると考えている。バルセロナは新シーズンのスタートを圧倒的な形で切り、ラ・リーガ開幕から最初の5試合に連勝して21得点を記録。さらにチャンピオンズリーグ初戦でもフェイエノールトを5-1で一蹴した。それでもロドリは、過去の敗戦の傷跡こそが、最終的には欧州での長期的な成功の土台になると主張している。
そして、タイトルを掲げるために必要な成長について、こう締めくくった。『そして、勝つことができたチームはそれを示してきた。だからこそ、そこが僕たちに残されている改善の余地であり、僕はそれを確信している。でも、それは経験とも結びついている。僕はずっと、勝つ前には負けなければならず、学ばなければならないと言ってきたし、大きなタイトルを勝ち取ってきた僕たちはそれを知っている。僕は優勝できるようになるまで、それ以前にチャンピオンズリーグで数え切れないほどプレーしてきた。だから、その経験の中に学びの過程があることを理解しているし、選手たちが年々学んでいくことも理解している』
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