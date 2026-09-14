このMFの見方は、ペップ・グアルディオラの下で過ごした年月によって形作られている。2023年の決勝でインテル相手に決勝点を挙げ、マンチェスター・シティの欧州での呪縛を断ち切ったことでも広く知られる。バルセロナは欧州制覇5回を誇るが、最後の優勝となった2014-15シーズン以降は決勝進出を果たせておらず、その後の最高成績は2018-19シーズンと2024-25シーズンの準決勝進出である。ロドリは、バルセロナには強豪と渡り合うために必要な素質はあると考えている一方で、ノックアウトラウンドという危険な戦いを勝ち抜くために必要な特有の経験が欠けているとみている。

この大会の性質について語る中で、ロドリはさらにこう付け加えた。「僕のような選手も、そうした理由のためにここへ来る。成長し、そしてチャンピオンズリーグのような特別なタイトルを勝ち取るうえで重要だと僕が思う部分をチームにもたらすためだ。なぜなら、チャンピオンズリーグは誰が一番強いかを決める大会ではなく、その瞬間の大会であり、その瞬間が何なのかを理解する大会だと僕は思っているからだ。そして、おそらくそこがこのチームに残されている差なのだと思う。今、可能性があるかと聞かれれば、だからこそ僕はここに来たんだ」