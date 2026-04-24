オレ・ブックがボルシア・ドルトムントのスポーツディレクターに就任して以来、彼の好みに合う新戦力候補についてさまざまな憶測が飛び交っている。しかし、この40歳の新監督が同時に取り組まなければならないのは、すでにBVBと契約している選手たちへの対応だ。
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これはヨーロッパで断トツの最低記録だ！BVBからレンタル移籍中の選手が「類を見ない」記録を打ち立てた
その数は多いが、ジュリアン・デュランヴィル（FCバーゼル）、コール・キャンベル（1899ホッフェンハイム）、キェル・ヴェーテン（VfLボーフム）のレンタル契約は6月30日に終了する予定で、この3人は残りの選手とは状況が異なる。 1.FCハイデンハイムに放出されたディアント・ラマイも同日だが、GKゆえに状況は異なる。
2025年2月、ボルシアはアヤックスから獲得した直後にFCコペンハーゲンへレンタルした。24歳の彼は即座に2冠に貢献し、クラブは残留を望んだ。しかしラマイは「より目立つため」とブンデスリーガ復帰を選んだ。
しかし、移籍からわずか2か月で『Sport Bild』のインタビューに応じ、注目を集める一方でドルトムント内部に波紋を呼ぶ発言をした。
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ディアン・ラマージ：「ヨーロッパで『唯一無二』の記録」
「若手の中で自分はナンバーワンだ。少なくとも自分はそう思う」と彼は語り、こう続けた。「私は若い世代で最高のゴールキーパーだと言った。 ここ数か月でそれを証明できた」と語った。ボルシア・ドルトムントについては「出場して経験を積む必要がある。ベンチを温めるつもりはない。今ドルトムントに行っても出番はないと分かっている。プレーする機会が必要だ」と断言した。
その点でラマイの計画は順調だ。ハイデンハイムで異例の騒ぎの末、ベテランのケヴィン・ミュラーに代わりブンデスリーガ最下位チームのゴールを守り続けている。FCHはすでに66失点で、これはVfLヴォルフスブルクと並んでリーグ最悪だ。
さらに彼は欧州5大リーグで唯一、今季無失点試合を達成していないGKでもある。
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最後に無失点試合をしたのは11ヶ月前だ
降格争いはラマイにとって初めてで、最下位チームでは結果を出すのが難しい。数週間前、ハイデンハイムのフランク・シュミット監督はこう語った。「GKは常に注目される。彼も最近楽ではなかったが、前向きに、狂ったように練習し、反応するのではなく行動するタイプだ。」
それでもクラブは公式戦で無失点を維持。8月16日のDFBポカール1回戦バーリンガーSC戦では5-0で勝ち、ラマイはPKも止めた。リーグ戦では5月25日、コペンハーゲン時代に最後に完封している。
幼少期は攻撃的なフィールドプレーヤーだったため、ボール捌きやビルドアップ、パス回しに定評がある。一方で、守護神としての本分であるセービングでは課題が残る。今季リーグ戦でシュートを止めたのは約60％で、この数字はブンデスリーガ17位、下から2番目である。
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ディアント・ラマージ：ハイデンハイムはGKを変更するのか？
6つの失点は多すぎる。1試合平均2.2失点も同様だ。90分間で平均3.3本のシュートをセーブし、この数字はリーグ6位だ。
「残留できれば、それはバイエルンと並んで優勝したようなもの」とラマイは『キッカー』に語った。 私にとって、ハイデンハイムでの残留はカップ戦制覇と同じだ」と語った。しかし残留まで7ポイント差があり、自身も去就が不透明なため、残り4試合で数字を伸ばせるかは不確かだ。
来季2部を見据えるシュミット監督は、控えフランク・フェラーを新正GKに起用する構想も持つ。 「契約なんてどうでもいい。大事なのはパフォーマンスと試合当日の戦術だ。基本はラマイがプレーする。彼こそが正GKだからだ。それでもフランクに1、2試合出場させる可能性はある」とシュミット監督は語った。
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「ドルトムントで正ゴールキーパーの座を勝ち取りたい」
新シーズン、ラマージがどこでゴールを守るのかは依然不透明だ。 シーズン中、彼は定型句で将来に関する質問をかわしてきた。ハイデンハイムには買い取りオプションがなく、BVBでは正GKグレゴール・コベル（2028年まで契約）が君臨。さらに控えのアレクサンダー・マイヤーも12月に2027年まで契約延長した。
ラマイは「死んだ魚は流れに身を任せるものだ。自分の実力は分かっているし、それを口にするのも何ら問題ない」と語った。「はっきり言っておくが、ドルトムントで正ゴールキーパーの座を勝ち取りたい。そのために毎日努力している」
ドルトムントとブックにとって、ラマイの去就は悩ましい課題だ。同レベルの野心的なクラブへの再レンタルは一案だが、CL出場クラブと3年契約を残す彼が、どこまでレンタルを繰り返せるのかは不明だ。
ディアント・ラマージ：1. FCハイデンハイムでの成績
公式戦 失点 無失点 イエローカード 31 65 1 2