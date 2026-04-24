これはヨーロッパで断トツの最低記録だ！BVBからレンタル移籍中の選手が「類を見ない」記録を打ち立てた

その数は多いが、ジュリアン・デュランヴィル（FCバーゼル）、コール・キャンベル（1899ホッフェンハイム）、キェル・ヴェーテン（VfLボーフム）のレンタル契約は6月30日に終了する予定で、この3人は残りの選手とは状況が異なる。 1.FCハイデンハイムに放出されたディアント・ラマイも同日だが、GKゆえに状況は異なる。

2025年2月、ボルシアはアヤックスから獲得した直後にFCコペンハーゲンへレンタルした。24歳の彼は即座に2冠に貢献し、クラブは残留を望んだ。しかしラマイは「より目立つため」とブンデスリーガ復帰を選んだ。

しかし、移籍からわずか2か月で『Sport Bild』のインタビューに応じ、注目を集める一方でドルトムント内部に波紋を呼ぶ発言をした。