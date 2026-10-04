現代サッカーの過密日程は、議論の主要テーマの一つだった。とりわけ、すでにイタリア代表で72試合に出場し10得点を記録しているバレッラにとってはなおさらだ。インテルMFは、ハードなシーズンがもたらす身体的負担について語るとともに、イタリア代表の結果が入り混じったここまでの歩みを振り返った。UEFAネーションズリーグでは、初戦でベルギーにホームで0-2の失望的な敗戦を喫した一方、その後はブルサでトルコに4-1の快勝を収め、さらにフランスとのアウェー戦では1-1の価値ある引き分けを手にした。

「私は年寄りではないが、脚には多くの試合を積み重ねてきたし、自分の体の声を聞く術を学ばなければならなかった」とバレッラは明かした。「年間70試合もプレーしていれば、23歳の頃と同じ鋭さはない。それでも統計を見れば、私は今でも最も多くの距離を走る選手の一人だ。イタリア代表で唯一足りないのは、あと少しのゴールだけだ。そこが自分の遅れている部分だ」