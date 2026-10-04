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「これはチームスポーツであって、テニスではない！」。ニコロ・バレッラがイタリアでのベンチスタートを一蹴、70試合シーズンの肉体的負担の実情も明かす
個人のエゴ対チームの目標
バレッラは、イタリアの最近のネーションズリーグで先発メンバーから外れたことについて、不満があるとの見方を一蹴した。インテルの中盤の軸という立場にありながら、29歳の同選手はブルサでのトルコ戦で4-1の勝利を収めた初戦ではベンチスタートとなり、パリでのフランス戦で1-1と引き分けた一戦でも、後半から途中出場したのみだった。月曜日にボローニャで行われるトルコとの再戦を前に、バレッラは個人の出場時間よりもチーム全体の成功を優先していることを明確にした。
「これはチームスポーツであって、テニスではない」と、『Football Italia』が伝えた試合前会見で記者団に語った。多忙な代表ウィークを戦う中、このMFの利他的な姿勢はチーム内で高まりつつある調和を映し出している。
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フィジカル面の負荷管理
現代サッカーの過密日程は、議論の主要テーマの一つだった。とりわけ、すでにイタリア代表で72試合に出場し10得点を記録しているバレッラにとってはなおさらだ。インテルMFは、ハードなシーズンがもたらす身体的負担について語るとともに、イタリア代表の結果が入り混じったここまでの歩みを振り返った。UEFAネーションズリーグでは、初戦でベルギーにホームで0-2の失望的な敗戦を喫した一方、その後はブルサでトルコに4-1の快勝を収め、さらにフランスとのアウェー戦では1-1の価値ある引き分けを手にした。
「私は年寄りではないが、脚には多くの試合を積み重ねてきたし、自分の体の声を聞く術を学ばなければならなかった」とバレッラは明かした。「年間70試合もプレーしていれば、23歳の頃と同じ鋭さはない。それでも統計を見れば、私は今でも最も多くの距離を走る選手の一人だ。イタリア代表で唯一足りないのは、あと少しのゴールだけだ。そこが自分の遅れている部分だ」
マンチーニという要素とチームの士気
マンチーニがベンチに戻って以降、アズーリを取り巻く雰囲気は、長年にわたる深い失意があったにもかかわらず、目に見えて改善している。イタリア代表は国際舞台で大きな失望を味わってきており、直近3大会のワールドカップ本大会出場を逃している。これは、マンチーニの最初の指揮期間にユーロ2020で歴史的優勝を果たしたこととは対照的だ。
「監督の素晴らしい点の一つは、選手たちに落ち着きを感じさせてくれることだ。ここ数年、僕たちはとても厳しく、前向きではない経験をしてきた。特に僕とジージョ・ドンナルンマ、アレッサンドロ・バストーニに関してはそうだ」とバレッラは説明した。「監督は僕たちに情熱を取り戻すよう求めたし、実際にそうできていると思う。でなければ、フランスで立て直し、その後に最後はあと一歩で勝利というところまでいくことはできなかったはずだ」この新たな気概は、厳しいアウェーの環境でイタリアが巻き返す力にも表れている。
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傷ついたトルコと対戦へ
次の戦いを見据え、バレッラはトルコが危険な相手になると警戒を示した。アウェーでボローニャに乗り込むトルコは、ここまでネーションズリーグのグループAで3試合全敗、1得点8失点という不振を受け、流れを変えようと意気込んでいる。さらにトルコは主力の負傷にも苦しめられており、ユヴェントスFWケナン・ユルディズとインテルMFハカン・チャルハノールの両選手がこの一戦を欠場する。
「ハカンはチャンピオンだ。最初は相手として知り、その後はチームメートとして知ることになった。彼はリーダーでもあるから、当然ながら彼らにとって大きな痛手だ。ただ、彼らにはほかにも警戒しなければならない選手がいる。トルコは最近の結果で傷ついているはずだし、間違いなくメッセージを発したいと思っている」と指摘した。新たに4試合制となった代表ウインドーについては、バレッラは「それがいいのかどうかは分からない。良い点は、練習し、監督の考えを理解するための時間が増えることだ。ただ、移動は長く、2日おきに試合をして、戻るのも遅くなる」と締めくくった。
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