『The Athletic』によると、MLSのシカゴ・ファイヤーがドイツ代表選手に接触しているという。
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これはセンセーショナルな移籍になるだろう！FCバイエルン・ミュンヘンを退団したレオン・ゴレツカに、大きなサプライズが待ち受けているのか？
ミュンヘンで8年間過ごしたゴレツカは契約延長ならず、今月末で契約満了となり、今夏からフリーエージェントになる。
この31歳はここ数か月、欧州の複数クラブと移籍が噂された。 ACミランへの移籍が濃厚とされたが、最終節でロッソネリがCL権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督やスポーツディレクターのイグリ・タレら首脳陣が解任された。彼らは Goretzka の獲得を強く推進していた。
ミラン以外にも、特にアトレティコ・マドリードがゴレツカのフリー移籍に関心を示していた。冬にはアトレティコがバイエルンに少額の移籍金を提示し、即座に獲得しようとしたが、ゴレツカはシーズン終了までバイエルンに残る道を選んだ。
- AFP
ロベルト・レヴァンドフスキのシカゴ・ファイア移籍も噂されている。
シカゴ移籍が実現すれば、ゴレツカはバイエルンのレジェンド、シュヴァインシュタイガーの後継者となる。シュヴァインシュタイガーはミュンヘンからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し1年半プレーした後、2017～2020年にシカゴ・ファイアでプレーした。
さらに、ゴレツカは元チームメイトと再会する可能性もある。シカゴは、バルセロナとの契約が終了しフリーとなったロベルト・レヴァンドフスキの獲得にも関心を示している。
交渉はすでに具体化し、ポーランド人FWは代理人のピニ・ザハヴィ氏と共に米国入りし、MLSクラブと最終調整しているとされる。
ただし、このダブル・ディールには難点がある。レヴァンドフスキが加入した場合、チームは「指定選手（Designated Player）」枠を使い切ることになる。この枠は高年俸選手を3名まで登録できる特別規定だ。