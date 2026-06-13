これはセンセーショナルな移籍になるだろう！FCバイエルン・ミュンヘンを退団したレオン・ゴレツカに、大きなサプライズが待ち受けているのか？

ミュンヘンで8年間過ごしたゴレツカは契約延長ならず、今月末で契約満了となり、今夏からフリーエージェントになる。

この31歳はここ数か月、欧州の複数クラブと移籍が噂された。 ACミランへの移籍が濃厚とされたが、最終節でロッソネリがCL権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督やスポーツディレクターのイグリ・タレら首脳陣が解任された。彼らは Goretzka の獲得を強く推進していた。

ミラン以外にも、特にアトレティコ・マドリードがゴレツカのフリー移籍に関心を示していた。冬にはアトレティコがバイエルンに少額の移籍金を提示し、即座に獲得しようとしたが、ゴレツカはシーズン終了までバイエルンに残る道を選んだ。