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「これはスキャンダルだ」――アトレティコ戦でフェデリコ・バルベルデが退場処分を受けたことを受け、レアル・マドリードがラ・リーガの審判団に再び猛批判
マドリード・ダービーで3-2の勝利、バルベルデ監督が退場処分
33分にアデモラ・ルックマンのゴールで先制を許したレアル・マドリードは、ヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールとバルベルデのゴールで3-1と逆転に成功した。しかし、ナウエル・モリーナがアトレティコのために1点を返すと、バルベルデがバエナに手を出したとして退場処分を受けた。
主審ホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテロの判定はビデオアシスタントレフェリー（VAR）によって確認・承認され、試合後の公式報告書では、バルベルデが「攻撃可能な距離にいないにもかかわらず、過度な力を込めて相手選手を蹴った」と記された。
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「スキャンダルであり、不名誉な出来事だ」
レアル・マドリードは以前から、スペイン国内の審判に圧力をかける手段として「レアル・マドリードTV」を活用してきたが、日曜日の勝利直後にも再びその機会を利用し、審判の判定を激しく非難し、イエローカードで十分だったと主張した。
「これはスキャンダルだ、恥知らずだ。このプレーを端的に表している。明らかなイエローカードに値する反則であり、露骨なものだ。しかし、パンプローナでの出来事を思い出せば、なぜVARが判定しなかったのか、その理由も理解できるだろう」と彼らは述べた。
「『問題はレアル・マドリードTVだ』とか『彼らが動画を作っている』といった声が上がるだろう。 我々がこれを行っているのは、これが決してレッドカードになるべきではなく、典型的なイエローカードであるという事実を告発するためだ。バエナがボールに触れ、それを遠ざけた。だからこそバルベルデはボールに触れなかったのだ。彼はダービーを台無しにしようとしたのではなく、レアル・マドリードを台無しにしようとした。それは同じことではない。その後、『Time for Justification』という番組が放送されるだろうが、そこでは彼に同意することさえあるかもしれない。
「彼はきっとこの判定を正当化し、主審もVAR担当官も正しかったと言うだろう。そんなはずはない。これだけで選手を退場させるべきではない。それから彼らは、あり得ないような言い訳を並べ立て、激しいプレーだったとか、ボールがなかったとか言い出すだろう。もちろんボールはある。ただ、バエナがボールに触れたせいで、バルベルデには届かなかっただけだ。」
アルベロア、審判の「説明」に感謝
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、その判定には異議を唱えたものの、ムヌエラ・モンテロ主審から説明を受けたことに対して感謝の意を表した。
彼は次のように語った。「我々は気概と精神的な強さを見せた。1人少ない状況で苦戦を強いられた。レッドカードについては私見が異なるが、なぜ退場処分にしたのか説明に来てくれたホセ・ルイスには感謝している。我々は望んでいた3ポイントを獲得できた。
「彼は『過剰な力を使った』と言ったが、私はそうは思わない。相手を傷つけたり怪我をさせたりする意図はなかった。これは私の見解であり、彼とは異なる。しかし、彼が説明に来てくれたことには感謝している。たとえ結果が変わらなくても、説明があることは時にありがたいものだ。レッドカードによって状況はより厳しくなり、我々は多くの苦しみを味わわなければならなかった。 勝利はすべてが転機となる。次はリーグ戦での戦いだ。目標は達成した。」
- AFP
バルベルデは次節のチャンピオンズリーグ戦に出場可能となる
このレッドカードはレアル・マドリードにとって痛手であり、国際試合の合間を挟んだ後の国内リーグ戦2試合でバルベルデを欠くことになった。しかし、この万能型ミッドフィルダーは、クラブ史上最多となる15度目の欧州制覇を目指すレアル・マドリードが、チャンピオンズリーグの準々決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦する際には出場可能となる。
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