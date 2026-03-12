「これはまったく良くない！」サイラスの恐ろしい負傷がマインツ05に衝撃を与える

65 分、サイラスはマトゥス・マリーとのスプリント競争の後、突然、痛みに顔を歪めて芝生に倒れ込み、脛を抱えた。すぐにチームメイトと救急隊員が駆けつけた。「これはまずい。 くそ、くそ、くそ！」と、ブンデスリーガの公式アカウントがXに投稿した。実際、写真を見る限り、サイラスは重傷を負っているようだ。おそらく脛骨と腓骨を骨折している。

「そうではないことを願うばかりだ。不幸中の幸いだったかもしれない。誰にもそんなことは望まない」と、ダニー・ダ・コスタは RTL+ で語った。「彼の回復を願ってやまない。あまり長く離脱することにならないことを願っている。すぐに彼に話しかけて、様子を見てみようと思う」

1月初めにラインヘッセンに移籍したばかりのこの攻撃的選手は、自力でピッチを離れることができず、担架で運ばれました。その間、彼は両手で顔を覆っていました。