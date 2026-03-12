FSVマインツ05は、クラブ史上初のヨーロッパカップ準々決勝進出をかけた戦いで、理想的なスタートを切るチャンスを逃し、さらに主力選手を長期間にわたって失うこととなった。
翻訳者：
「これはまったく良くない！」サイラスの恐ろしい負傷がマインツ05に衝撃を与える
65 分、サイラスはマトゥス・マリーとのスプリント競争の後、突然、痛みに顔を歪めて芝生に倒れ込み、脛を抱えた。すぐにチームメイトと救急隊員が駆けつけた。「これはまずい。 くそ、くそ、くそ！」と、ブンデスリーガの公式アカウントがXに投稿した。実際、写真を見る限り、サイラスは重傷を負っているようだ。おそらく脛骨と腓骨を骨折している。
「そうではないことを願うばかりだ。不幸中の幸いだったかもしれない。誰にもそんなことは望まない」と、ダニー・ダ・コスタは RTL+ で語った。「彼の回復を願ってやまない。あまり長く離脱することにならないことを願っている。すぐに彼に話しかけて、様子を見てみようと思う」
1月初めにラインヘッセンに移籍したばかりのこの攻撃的選手は、自力でピッチを離れることができず、担架で運ばれました。その間、彼は両手で顔を覆っていました。
ヨーロッパカップの歴史と降格争いの狭間で揺れるマインツ05
チェコのカップ優勝チーム、シグマ・オルムツとのカンファレンスリーグの決勝トーナメント1回戦では、ウルス・フィッシャー監督率いるチームは得点を挙げることができませんでした。次ラウンドに進むためには、今週木曜日にホームで行われる第2戦での勝利が必要です。
マインツは5月27日にライプツィヒで開催される決勝戦への夢を抱き続ける一方で、オルムツとの2戦目を前に、まずはブンデスリーガの降格争いへの対応が求められている。日曜には、順位表15位のマインツが、直接のライバルであるヴェルダー・ブレーメンとの重要なアウェー戦に臨む。
負傷したナディーム・アミリや、カンファレンスリーグに登録されていない冬の移籍選手シェラルド・ベッカーなどを欠いたマインツは、序盤は苦戦を強いられたが、24分にサイラスが突然歓声を上げた。しかし、このフォワードの得点は、その前にオフサイドがあったとして取り消された。前半終盤、マインツはより攻撃的なプレーを見せた。
ハーフタイム後も試合のレベルはそれほど高くはなく、マインツは半チャンスを何度か作った。ダニー・ダ・コスタ（53分、59分）は、フリーキックの後、ボールをミスし、コーナーキックの後、ゴールキーパーのヤン・クトニーにヘディングシュートを決めた。終盤、サイラスの代わりに投入されたネルソン・ウェイパー（78分）は、クトニーに止められた。 試合終了間際、FSVのキーパー、ダニエル・バッツがピーター・バラト（88分）のシュートをセーブした。