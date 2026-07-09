ドイツ代表で24試合出場経験のある32歳ウイングは、イタリア・セリエAのクラブと2028年まで契約している。 ブンデスリーガ復帰を目指す選手とフィオレンティーナは移籍条件で早期合意の見込みだ。クラブは左利きの選手を放出したい意向で、移籍金は100万ユーロ前後とシャルケにとって許容範囲。移籍の成否は選手次第だ。
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これはまさに衝撃的な移籍になるだろう！FCシャルケ04は、ファンに愛される選手の獲得に向けて動いているようだ
シャルケで即座に高給取りの仲間入りを果たし、年間100万ユーロ超の総年俸を得られる可能性もあるが、現在の契約と比べると大幅減収は避けられない。トスカーナでは現在、年間100万ユーロ超の手取りを得ている。
イタリアでの長期契約が残っているため、フィオレンティーナが違約金を支払う案が浮上している。 金銭面だけでなく私生活も大きな要素だ。
ゴセンスは妻と2人の子供とともにイタリアでの生活を築き、もはや故郷のように感じている。この経済的損失と家族環境の変化を踏まえ、S04も様子見の姿勢を崩さない。
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ロビン・ゴセンスはシャルケで現役を終えるのか？
それでもドイツ復帰の可能性が残っているのは、彼が地元クラブへの強い愛着を抱いているからだ。ゴゼンスは幼少期からFCシャルケの熱狂的サポーターであり、何度も「将来はこの愛するクラブでプレーしたい」と語ってきた。
2022年、当時ユニオン・ベルリンに所属していた彼はスカイの取材にこう語っている。「4年後にはシュールケが復活し、ブンデスリーガで存在感を示しているかもしれない。それは私の願いだ。そのときこそ、そこでキャリアを締めくくる絶好の機会になるかもしれない。」
シャルケ04：ムッサ・ンディアイェはロビン・ゴセンスの代役だ
シャルケ首脳陣はゴセンス交渉が決裂しても備えるため、移籍市場で保険を掛けている。Bild紙によると、左サイドバックのムッサ・ンディアイェ獲得も並行して進めている。
この24歳のDFは、最近までベルギーの名門RSCアンデルレヒトからシャルケにレンタル移籍していた。クラブ内では、最終的に早く合意できる選手を獲得する見込みだ。
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