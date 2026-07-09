シャルケで即座に高給取りの仲間入りを果たし、年間100万ユーロ超の総年俸を得られる可能性もあるが、現在の契約と比べると大幅減収は避けられない。トスカーナでは現在、年間100万ユーロ超の手取りを得ている。

イタリアでの長期契約が残っているため、フィオレンティーナが違約金を支払う案が浮上している。 金銭面だけでなく私生活も大きな要素だ。

ゴセンスは妻と2人の子供とともにイタリアでの生活を築き、もはや故郷のように感じている。この経済的損失と家族環境の変化を踏まえ、S04も様子見の姿勢を崩さない。