ベテランのマヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒは筋肉の怪我で欠場する。ヨナス・ウルビグは、アタランタ・ベルガモとの第1戦（6-1で勝利）で脳震盪を負った。 彼が第2戦に出場できるかどうかは長い間不透明だったため、若手GKのヤニス・ベールトル（19）かレナード・プレスコット（16）のどちらかがFCバイエルンのゴールを守ってデビューする可能性も、当初は決して低くはなかった。
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「これはまさに最高だ」：ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンに特別な勢いをもたらしている
結局、ウルビックは医師から出場許可を得ることができた。「そうでなければ、若手の一人が出場していただろう」と彼は語った。「彼らなら、きっとやってくれたはずだ」。自身もまだ22歳というウルビックが「若手たち」についてそう話す姿は、どこか愛らしくさえ見えた。
ゴールキーパーとしては出場しなかったが、試合の勝敗が決まっていたこともあり、交代で他の2人の「若者」がデビューを果たした。 左サイドバックのデニズ・オフリ（18歳）とセンターバックのフィリップ・パヴィッチだ。16歳1ヶ月27日のパヴィッチは、FCバイエルンでチャンピオンズリーグに出場した史上最年少選手であり、ポール・ワナーに次ぐ史上2番目の若さである。
「彼らはその信頼に応えてくれた」と、スポーツディレクターのマックス・エベルは称賛した。「二人とも、すぐにチームにしっかりと溶け込んだ。レベルが落ちることは全く感じられなかった。むしろその逆だ」。オフリは交代出場からわずか数秒後にボールを奪い、レナート・カールスの3-0となるゴールをアシストした。パヴィッチは33本のパスをすべて成功させた。
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レナート・カールがドイツ代表メンバーに初選出されたようだ
ミュンヘンにとってこれほどまでに満足のいくシーズン（三冠目前！）において、オフリやパヴィッチのような選手のデビューは、もはや驚くべきニュースとは言えない。この2人の前に、すでに7人のユース出身の10代選手がトップチームでプレーしている。カッシアーノ・キアラ（17歳）、 ジョナ・クシ＝アサレ（18歳、現在はFCフルハムへレンタル移籍）、フェリペ・チャベス（18歳、現在は1.FCケルンへレンタル移籍）、デビッド・サントス・ダイバー（19歳）、マイコン・カルドソ（17歳）、ウィズダム・マイク（17歳）――そしてもちろん、レナート・カール（17歳）だ。
カールは昨夏のクラブワールドカップでデビューを果たし、それ以来、非常に目覚ましい成長を遂げたため、複数の報道によると、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が今週木曜日に初めて彼を代表チームに招集する見込みだ。その理由を、この右ウイングはアタランタ戦での4-1の勝利において、改めて示した。 ハリー・ケインの2点目をアシストし、3点目は自ら決め、さらにルイス・ディアスの4点目には自陣からの素晴らしいパスでアシストした。これでカールの今季の通算成績は8ゴール6アシストとなった。
ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン会長は、カールについて「極めて素晴らしいシーズン」と称賛した。トム・ビショフ（20）やウルビグも同様で、若さにもかかわらずすでにローテーションの定位置を確保し、安定したパフォーマンスを見せている。ウルビグはアタランタ戦の前半終了間際、マリオ・パシャリッチの至近距離からのシュートを好セーブで防いだ。 本来はMFのビショフは、左サイドバックとして再びその適応力を証明した。終盤に怪我でピッチを退いたが、エベルル監督はその後、問題ないと発表した。
ビショフは昨年6月にすでにドイツ代表デビューを果たしている。今度のスイスおよびガーナとの親善試合を控えた合宿には、おそらく招集されないだろう。その代わり、カールに加え、意外にもウルビグが初招集されるとの噂だ。一方、21歳のミュンヘン育ちのアレクサンダル・パブロヴィッチは、すでに定位置を確保しており、ワールドカップでのレギュラー入りを期待できるだろう。
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FCバイエルン：ロールモデルの持つ独自の勢い
現在、FCバイエルンでは、才能ある選手たちが驚くほどの頻度でトップチームに昇格し（そして中にはドイツ代表へと進む者もいる）、その勢いは実に印象的だ。ウルビグやビショフのように他クラブから獲得した若手プロ選手であれ、開設から9年を経てようやく成果を出し始めている「キャンパス」出身の自クラブ育成選手であれ、その傾向は変わらない。
ヴィンセント・コンパニー監督は、前任者のナゲルスマンやトーマス・トゥヘルよりも、若手育成を真剣に捉えている。それは確かに信念による部分もあるだろう。しかし、当時のチームよりも選手層が薄くなっていることや、試合の勝敗が早い段階で決まることが多く、プレッシャーを感じることなく出場機会を得られるようになったことも一因だ（もちろん、これもコンパニー監督の手腕によるものだ）。
こうしてFCバイエルンでは、様々な成長段階にある多くの若手選手たちが互いに刺激し合うという、模範となる選手たちによる独自の好循環が生まれている。 パブロヴィッチ（レギュラー）に続き、ウルビッグ、ビショフ、カール（ローテーション選手）が登場し、最近ではオフリやパヴィッチといった新たなデビュー組も加わった。彼らを、すでにトップチームで練習に参加しているものの、まだ初出場を待っている若手選手たちが熱心に追随している。そして、彼らは当然ながら、キャンパス内の他のすべての選手にとってのロールモデルとなっている。
「若い選手たちにチャンスが与えられると、常にそれを手本にすることができる」とエベルも同意見だ。「『努力しなさい』と選手たちに口頭で繰り返し説くこともできる。しかし、我々のチームでは、努力し、勤勉であればチャンスが巡ってくるということが、まさに目の前で示されている。それが根本的に最も重要なことだ。どの若手選手も、まさに次の世代の模範となっているのだ。」
試合日程：FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）