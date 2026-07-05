「ようやく、ビジネスやお金ではなく、純粋にスポーツを楽しむ視点でサッカーを体験できることをとても嬉しく思っています。SVティーフェンバッハには親友が2人いて、1人は監督も務めています」と30歳の彼はSkyの取材で語った。
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「これはまさに天からの贈り物だ！」ニクラス・ズーレ、BVB退団と現役引退を経て新クラブへの移籍を明らかに
プロサッカー選手として13年間活躍した彼にとって、「仲間たちと再びピッチに立ち、この素晴らしいスポーツの喜びを味わえることは天からの贈り物だ」と、代表戦49試合に出場した彼は語った。
ズーレは数週間前、ボルシア・ドルトムントでプロキャリアを終えた。新天地ティーフェンバッハのユニフォームも黒と黄色で、彼にとっては違和感がない。また、食事面でも問題はないだろう。彼の体重は以前から話題だったが、問題にはならないはずだ。
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ズーレ、膝の負傷で現役引退――最後のホームゲームでBVBに別れ
ズーレはBVBでのキャリア終盤、怪我で欠場していた。4月の膝負傷が引退の要因の一つとなった。それでも怪我後にBVBで最後の1試合に出場し、第33節ホームでのアイントラハト・フランクフルト戦でファンに別れを告げた。
ドルトムントとバイエルンでブンデスリーガ通算299試合に出場。2020年にはバイエルンでパリ・サンジェルマンを破りチャンピオンズリーグ制覇、2024年にはドルトムントでレアル・マドリードと決勝を戦った。
なお、シーズン中の練習は火・木19時からSVティーフェンバッハの施設で行われるとクラブ公式サイトに記載されている。
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