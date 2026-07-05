「これはまさに天からの贈り物だ！」ニクラス・ズーレ、BVB退団と現役引退を経て新クラブへの移籍を明らかに

プロサッカー選手として13年間活躍した彼にとって、「仲間たちと再びピッチに立ち、この素晴らしいスポーツの喜びを味わえることは天からの贈り物だ」と、代表戦49試合に出場した彼は語った。

ズーレは数週間前、ボルシア・ドルトムントでプロキャリアを終えた。新天地ティーフェンバッハのユニフォームも黒と黄色で、彼にとっては違和感がない。また、食事面でも問題はないだろう。彼の体重は以前から話題だったが、問題にはならないはずだ。