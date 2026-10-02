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「これには時間がかかるかもしれない」 トッテナムCEO、悪夢のようなスタートにもかかわらずロベルト・デ・ゼルビへの公の信任を表明
巨額投資の後に未勝利続く
トッテナムはリーグ開幕から5試合未勝利で、順位表の最下位に沈んでいる。この不振は、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サヴィオを含む10人の新戦力を獲得するため、夏に3億8000万ポンド（5億100万ドル）を投じた後のものだ。
それでも、ベンカテシャムは最近のファン諮問委員会の会合で前向きな点を見いだした。ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト、エヴァートン戦では、トッテナムが無得点に終わった一方で、多くのチャンスを生み出していたことを強調した。
今夏、チームは大幅な刷新を経験した。新たな才能に多額の投資を行う一方で、トッテナムはクリスティアン・ロメロ、ジョアン・パリーニャ、そしてGKグリエルモ・ヴィカーリオといった経験豊富な選手たちも放出した。
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ベンカテシャム、忍耐を求める
サポーターに直接語りかけたCEOは、昨季の苦戦を受けたファンのフラストレーションに理解を示した。一方で、イタリア人指揮官の下で指標は希望を示しているとの考えを強調した。ベンカテシャム氏は「開幕戦のブレントフォード戦での敗戦以降、土台となるパフォーマンスのいくつかの側面には勇気づけられている」と述べた。
また、新たなスカッドがかみ合うまで辛抱するよう訴えた。ベンカテシャム氏は「クラブはこの夏、ピッチ内外の両面で大きな変化を加えた。そして、それらが十分に効果を発揮するまでには時間がかかる可能性があることも認識している」と付け加え、デ・ゼルビと舞台裏での再編を強く支持した。
財政面の現実も重要な論点だった。ルカ・ブスコビッチのブライトンへの5000万ポンド（6600万ドル）の移籍を含む、選手売却で確保した1億5000万ポンド（1億9800万ドル）について説明し、ベンカテシャム氏は率直に語った。「クラブは選手を売る側として改善する必要があった。ここ数年は得られたリターンが限られており、現代のフットボールでは財務規則を順守する上でもそれは重要だ」と話した。
財政的な制約がクラブ改革の形を決める
トッテナムの財政状況は、筆頭オーナーであるルイス家が先月1億2000万ポンド（1億5800万ドル）を資本注入した後も、依然として喫緊の課題となっている。CEOはクラブの現状について厳しい見通しを示した。
「財務規制は現実的な制約となっていた。クラブは2019年以来、利益を計上しておらず、男子チームへの投資によって、給与と移籍金のコストが上昇していた」とベンカテシャムは説明した。
また、直近の国内での不振も資金面に大きな打撃を与えていると指摘した。「17位でのシーズン終了が続き、さらに今季は欧州大会の収入がないことも、クラブの収益状況に影響を及ぼしていた」と述べた。
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負傷者続出の危機への対応
今後を見据えると、トッテナムが降格圏を抜け出すためには、深刻な負傷者の多さに対処しなければならない。クラブは、継続するコンディション面の問題に対抗するため、メディカル部門とフィジカル準備部門の両方で大規模な改革を実施している。
また、パフォーマンスチームを支えるためのトレーニングセンターの改修も完了した。その一方で、クラブは収支を均衡させるため、今後確実に退団する選手を抱えている。ラドゥ・ドラグシンとケビン・ダンソは、ローンに関する義務条項により来夏に完全移籍で退団することになり、さらにビカーリオとパプ・サールにはユヴェントス移籍を完全移籍に切り替えるオプションがあるため、デ・ゼルビの進行中の再建に向けた重要な資金がもたらされることになる。
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