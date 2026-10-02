サポーターに直接語りかけたCEOは、昨季の苦戦を受けたファンのフラストレーションに理解を示した。一方で、イタリア人指揮官の下で指標は希望を示しているとの考えを強調した。ベンカテシャム氏は「開幕戦のブレントフォード戦での敗戦以降、土台となるパフォーマンスのいくつかの側面には勇気づけられている」と述べた。

また、新たなスカッドがかみ合うまで辛抱するよう訴えた。ベンカテシャム氏は「クラブはこの夏、ピッチ内外の両面で大きな変化を加えた。そして、それらが十分に効果を発揮するまでには時間がかかる可能性があることも認識している」と付け加え、デ・ゼルビと舞台裏での再編を強く支持した。

財政面の現実も重要な論点だった。ルカ・ブスコビッチのブライトンへの5000万ポンド（6600万ドル）の移籍を含む、選手売却で確保した1億5000万ポンド（1億9800万ドル）について説明し、ベンカテシャム氏は率直に語った。「クラブは選手を売る側として改善する必要があった。ここ数年は得られたリターンが限られており、現代のフットボールでは財務規則を順守する上でもそれは重要だ」と話した。



