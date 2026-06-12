移籍金は約3500万ユーロ（約3000万ポンド）。合意すれば、ヴスコヴィッチはワールドカップ後にシーガルズへ加入する。 ただし、スパーズがこれほど低いオファーを受け入れるかは不透明だ。以前、彼らの許容限度額は6000万ユーロと報じられていた。一方、『The Athletic』によるとヴスコヴィッチ本人はブライトン移籍に前向きで、Skyはすでに口頭合意していると伝えている。

さらに『The Athletic』は、トッテナムが獲得を狙うヤン・ポール・ファン・ヘッケの加入と引き換えにヴスコヴィッチを放出する“交換トレード”の可能性も報じている。

19歳の選手がプレミアリーグ内で移籍すれば、ハンブルガーSVには大きな打撃だ。同クラブは昨季レンタルした彼を今季も残留させたいと考えていた。

ヴスコヴィッチ本人も、もう1年HSVでプレーすることに前向きだった。HSVと正式契約を結ぶ兄マリオとようやく一緒にプレーできるからだ。マリオはドーピング違反で長期出場停止中だが、2026年11月15日以降に資格を回復する。