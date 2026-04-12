「これで終わりだ！」――ペップ・グアルディオラ監督はチェルシーとアーセナルとの連戦を控え、マンチェスター・シティの選手たちに厳しい警告を発した。

残り8試合となり、失敗の余地はなくなった。終盤に連勝する力を持つシティだが、グアルディオラ監督は王座を守るには5月まで全勝するしかないとしている。

「アーセナルがスタンフォード・ブリッジで勝てなければ、あそこは簡単なアウェイではないが、おそらくアーセナル戦の前に記者会見を開く必要すらない。その時点で勝負は決まっている」とグアルディオラは語った。「誰もがそれを知っている。 君も私も選手も皆知っている。イングランド中が知っている。残り何試合か？全部勝たねばならない。引き分けは許されない。引き分けなんて忘れるんだ。」