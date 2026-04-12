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「これで終わりだ！」――ペップ・グアルディオラ監督はチェルシーとアーセナルとの連戦を控え、マンチェスター・シティの選手たちに厳しい警告を発した。
スタンフォード・ブリッジでの一戦
アーセナルの予想外の敗北でシティは優勝争いで追い風を受けたが、グアルディオラ監督は先を甘く見ていない。2試合消化試合があり、来週にはアーセナル戦も控えるが、まずは日曜のチェルシー戦に集中するべきだと語る。王者にとってこれ以上の大一番はなく、指揮官は西ロンドンで結果が出なかった場合の結末を容赦なく語った。
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グアルディオラが警告した
残り8試合となり、失敗の余地はなくなった。終盤に連勝する力を持つシティだが、グアルディオラ監督は王座を守るには5月まで全勝するしかないとしている。
「アーセナルがスタンフォード・ブリッジで勝てなければ、あそこは簡単なアウェイではないが、おそらくアーセナル戦の前に記者会見を開く必要すらない。その時点で勝負は決まっている」とグアルディオラは語った。「誰もがそれを知っている。 君も私も選手も皆知っている。イングランド中が知っている。残り何試合か？全部勝たねばならない。引き分けは許されない。引き分けなんて忘れるんだ。」
経験から生まれた「オーラ」
マンチェスターで10年間6度プレミアリーグを制したグアルディオラのチームには、並外れた心理的重圧がかかる。ライバルの威圧感を認めつつ、彼は実績だけでは勝てないと言う。
「オーラだけでは勝てない。選手たちは『前にできたからまたできる』と思うだけだ」とグアルディオラは説明した。 「それでも11カ月のシーズンでは、良いプレーでも勝てない試合がある。今は2位で戦っており、悪いシーズンではない」
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「春先」の急増と今後の見通し
シティは4月に行われた直近31試合中28勝を挙げており、シーズン終盤の圧倒的な強さを数字が証明している。グアルディオラ監督は「春に太陽が出ると魂が高揚し、気分が良くなり勝てる。今シーズン調子が良くなかったのは天候のせいだ」と冗談交じりに語った。