「これで十分だ、と彼は言った」。アーネ・スロット監督はリオ・ングモハを交代させた理由を説明。リヴァプールの指揮官は、ファンからの怒りの反応も「理解している」という。

後半半ば、17歳のングモハをアレクサンダー・イサクと交代させた際、リヴァプールのサポーターからブーイングが起きた。ングモハは先制点をアシストするなどチームの原動力だったが、スロット監督は「戦術的な交代ではなく、けが防止のための措置だった」と説明した。

スロット監督は試合後、「彼はけがをしたわけではない。数分前、筋肉がけいれんして倒れた。話をすると『もう限界だ』と言ったので交代させた。アシストを決めた選手を替えると疑問が生まれるのは当然だ。だがそれが私の意図ではなかった」と説明した。