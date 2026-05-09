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「これで十分だ、と彼は言った」。アーネ・スロット監督はリオ・ングモハを交代させた理由を説明。リヴァプールの指揮官は、ファンからの怒りの反応も「理解している」という。
スロット監督、ングモハのコンディションに関する懸念を説明
後半半ば、17歳のングモハをアレクサンダー・イサクと交代させた際、リヴァプールのサポーターからブーイングが起きた。ングモハは先制点をアシストするなどチームの原動力だったが、スロット監督は「戦術的な交代ではなく、けが防止のための措置だった」と説明した。
スロット監督は試合後、「彼はけがをしたわけではない。数分前、筋肉がけいれんして倒れた。話をすると『もう限界だ』と言ったので交代させた。アシストを決めた選手を替えると疑問が生まれるのは当然だ。だがそれが私の意図ではなかった」と説明した。
- AFP
アンフィールドでのもどかしさとファンの期待
チャンピオンズリーグ出場権がかかる試合でリヴァプールが勝利を逃し、アンフィールドは終日緊張感に包まれた。スロット監督は、体調を崩した10代選手を交代した際、ファンが納得しないことを理解していた。
「彼は良い選手だが、50～60％のコンディションでは試合の流れを変える力はまだない」とオランダ人監督は続けた。「ファンの中には、スプリントや必要な動きができないとしても、50％以下でもこのレベルでプレーできたと考える人もいるかもしれない。 知らなければ『なぜ交代させるんだ』と思うだろう。その気持ちは分かる。彼の背番号が掲示された瞬間、そう反応すると理解していた。それでも、走れないと告げる選手をベンチに残す理由にはならない」
最終結果への失望
試合終了のホイッスルが鳴り、リーグ下位に沈むチェルシーとの引き分けにファンは再びブーイングを浴びせた。スロット監督も「ホームでチェルシーと1－1は、リヴァプールの歴史と期待にふさわしい結果ではない」と認めた。
「試合後に批判が出るのも当然だ。このクラブがチェルシーとの1－1で満足してはいけない」とスロットは語った。 「我々は常に勝利を目指しており、勝てなければ失望するのは当然だ。特に今シーズンは期待されるほど勝てていないので、フラストレーションが溜まっている。それがハーフタイム後に表れたのかもしれないが、選手も私もファンと同じ苛立ちを感じていた」
- AFP
アストン・ヴィラ戦を控えた負傷者情報
ングモハの状態に加え、終盤に足を引きずって退場したイブラヒマ・コナテのコンディションも懸念されている。一方で、アストン・ヴィラ戦を前に主力数名が復帰の最終段階に入り、チームは徐々に全メンバー揃う体制に戻りつつある。
スロット監督は「コナテは痙攣だと話したが、明日様子を見て判断する」と語った。 明日の状態を見て判断する。モハメド・サラーとアリは復帰間近だ。フロー・ヴィルツの回復も確認している」