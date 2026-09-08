イラオラ体制への移行はアンフィールドで大きな話題となっており、このバスク人指揮官は、過去の「ヘビーメタル」フットボールを思わせるハイプレスかつダイレクトな哲学に、自身の現代的なアレンジを加えている。ソボスライは、イラオラの下でボーンマスでプレーした代表チームの同僚ミロシュ・ケルケズに、何を期待すべきかを理解するため助言を求めたと明かした。

「彼のことは好きだし、本当にすごく気に入っている。もちろん、彼のプレースタイルがとてもダイレクトで、強度が高いことは分かっているし、そこが大好きなんだ。彼はチームに対して、自分たちが相手に合わせるのではなく、相手に自分たちへ適応させることを求めている。リヴァプールFCとして、僕たちは他チームが何をするかに目を向けるべきではあるけれど、彼らの方が僕たちが何をしているかをより気にするべきなんだ。だから、完璧なものを作り上げて、それからどうなるか見てみよう。相手に『リヴァプールが来るぞ。さて、どうする？』と思わせたい」とソボスライは述べた。