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「これこそ、僕たちに欠けていたものだ」 ドミニク・ソボスライがアンドニ・イラオラの下で、リバプールに優勝を勝ち取る強度を取り戻すよう求める
アンフィールドで勝利の方程式を取り戻す
ドミニク・ソボスライが、イングランドサッカーの頂点に返り咲くために求められる基準について、チームメートに明確なメッセージを送った。ニューカッスル・ユナイテッドとノッティンガム・フォレスト相手に勝ち点を落とすなど、新シーズンのスタートは明暗が分かれるものとなったが、このMFは直近の苦戦の主因として迫力不足を挙げた。また、アンドニ・イラオラ体制での戦術的な変化は、まさに前時代の最後の数カ月に何がうまくいかなかったのかを修正するためのものだと考えている。
ハンガリー代表のソボスライは、パフォーマンスレベルの低下について率直に語り、チームはアルネ・スロットの下でタイトルを獲得した2024-25シーズンを振り返り、正しい青写真を見いださなければならないと述べた。「変わらなければならないと思う」とソボスライはTNT Sportsに語った。「昨季、僕たちに欠けていたのはこれだ。自分たちが他のチーム以上にそれを欲しているという、この強度を取り戻せれば、僕たちにはクオリティーがある。そしてそれが一体となれば、誰にも止められない」
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アンドニ・イラオラの直接的なスタイルを受け入れる
イラオラ体制への移行はアンフィールドで大きな話題となっており、このバスク人指揮官は、過去の「ヘビーメタル」フットボールを思わせるハイプレスかつダイレクトな哲学に、自身の現代的なアレンジを加えている。ソボスライは、イラオラの下でボーンマスでプレーした代表チームの同僚ミロシュ・ケルケズに、何を期待すべきかを理解するため助言を求めたと明かした。
「彼のことは好きだし、本当にすごく気に入っている。もちろん、彼のプレースタイルがとてもダイレクトで、強度が高いことは分かっているし、そこが大好きなんだ。彼はチームに対して、自分たちが相手に合わせるのではなく、相手に自分たちへ適応させることを求めている。リヴァプールFCとして、僕たちは他チームが何をするかに目を向けるべきではあるけれど、彼らの方が僕たちが何をしているかをより気にするべきなんだ。だから、完璧なものを作り上げて、それからどうなるか見てみよう。相手に『リヴァプールが来るぞ。さて、どうする？』と思わせたい」とソボスライは述べた。
新たなリーダーシップグループで存在感を発揮する
2023年にRBライプツィヒから加入して以降、ソボスライはピッチ上のパフォーマンスとチーム内での存在感の両面で、クラブの中心的存在へと急速に成長した。この夏には、長年左SBを務めたアンディ・ロバートソンの退団を受け、25歳の同選手にとって大きな節目となる出来事があった。正式にリーダーシップグループへ昇格したのだ。自国代表でも主将を務めるこのMFは、アリソン・ベッカー、ジョー・ゴメスとともにリヴァプールの副キャプテンを担うことについて、自分はその要求に完全に適していると考えている。
自身のリーダーシップのスタイルについて語ったソボスライは、基本的にはプレーで示すことを好む一方、必要な場面では発言をためらわないと明かした。「そう思うよ［準備はできていた］。正直に言えば、ここが僕にとって一番長く在籍しているクラブなんだ。これほど長く同じクラブにいたことはこれまでなかった。今が4シーズン目だ」と述べた。
「毎日ベストを尽くそうとしている。すべての試合で、すべてのトレーニングでね。ロッカールームでは、もしかしたらあまり多くを話さないこともある。でも、それについては別のタイプの選手たちがいる。フィルジル、ジョーイー、アリのようにね。彼らはさらに年長だから」
ソボスライが自身にとって理想の役割を明かす
話題はすぐに、このハンガリー人選手がピッチ上で好む役割へと移った。サイドや守備ではなく、中盤の中心でこそ力を発揮するタイプだ。チームのために柔軟に対応すること自体には前向きである一方、どの位置なら最も効果的にプレーできるかについては明確な好みがあると、ソボスライは認めた。
「彼（イラオラ）は以前、一度はっきりと、僕を右サイドバックでは起用しないと言ってくれた。それは僕にとってとても大きかった。でも、もしそこで僕を必要とするなら、もちろん応じるつもりだ。本当に好きではなかった唯一のポジションは7番だった」とソボスライは説明した。「8番から10番の役割、いわばボックス・トゥ・ボックスの8番だ。DFからボールを受けて、ロングパスを出し、さらにボックス内に入り込む。少し遠めからシュートを打つ。そういうプレーが本当に好きなんだ」
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