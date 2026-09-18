マンチェスター・シティのティーンエイジャー、サンバが圧巻のパフォーマンスを披露し、チームはカラバオカップでノリッジを5-0で粉砕した。17歳のサンバは木曜夜に先発の座を与えられ、エースFWハーランド不在の中で見事な働きを見せた。

サンバは30分手前にシニアでの初ゴールを記録し、アランのクロスに力強いヘディングで合わせた。その後には見事なカーブシュートも決め、記憶に残る一夜を締めくくった。

ラヤン・シェルキとアランも得点し、マンチェスター・シティは試合を優位に進めた。その後、ライアン・マクアイドゥーが終盤にダメ押し点を決めたが、この夜の主役がサンバだったことは間違いない。