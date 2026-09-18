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翻訳者：
「これこそ僕が夢見ていたことだ！」。フロイド・サンバ、マンチェスター・シティでの衝撃の2ゴールデビュー前にエンツォ・マレスカと極秘で交わした会話を明かす
シティのために立ち上がる
マンチェスター・シティのティーンエイジャー、サンバが圧巻のパフォーマンスを披露し、チームはカラバオカップでノリッジを5-0で粉砕した。17歳のサンバは木曜夜に先発の座を与えられ、エースFWハーランド不在の中で見事な働きを見せた。
サンバは30分手前にシニアでの初ゴールを記録し、アランのクロスに力強いヘディングで合わせた。その後には見事なカーブシュートも決め、記憶に残る一夜を締めくくった。
ラヤン・シェルキとアランも得点し、マンチェスター・シティは試合を優位に進めた。その後、ライアン・マクアイドゥーが終盤にダメ押し点を決めたが、この夜の主役がサンバだったことは間違いない。
- AFP
マレスカ監督の戦術的なストライカー起用というサプライズ
この若手をセンターフォワードで起用する決断は、土壇場で下されたものではなかった。サンバは、シティのマレスカ監督が戦術変更について話し合うため、試合の数日前に自分へ声をかけてきたことを明かした。 シティのメディアに対し、サンバは自身のサプライズ起用に至るまでの経緯を説明した。
「言葉にできたらいいんだけどね。本当に素晴らしい試合だった」と同選手は語った。「ずっと夢見てきたことで、それが現実になった。今の自分にとっては、世界で最高のことだ。
「エンツォは火曜日に、自分を9番で使う案があると話してくれた。そして試合が近づくにつれて、自分が先発すると分かっていた。あとは試合に向けてメンタル面を整えるだけだった。かなりうまく対応できたと思う」
ハーランドから学ぶ
シティの普段の大黒柱から学んだことが、アカデミー育ちの選手には明らかに生きた。カップ戦でハーランドが休養となった中、サンバはノルウェー代表FWのペナルティーエリア内での動きを注意深く研究してきたことを認めた。
「ボールが自分のラインを越えてアランに渡った時、つま先立ちのように常に準備していなければならないと分かっていた」とサンバは語った。「アーリングのような選手を見ていると、いつでも次のボールに備えている。だから、あそこでヘディングを打つために自分も準備していなければならなかった。
「（2点目の場面で）ボールを受けた時、彼［ラヤン・アイト＝ヌーリ］には選択肢がなかったから、自分が一度下がらなければならないと分かっていた。自分の周りにスペースがあるのは分かっていたし、そのスペースに入ってシュートまで持ち込めれば、決まる可能性は高いと思っていた」
- AFP
サンダーランドとブライトンが待ち受ける
ノリッジ戦で圧倒的なパフォーマンスを見せた後、マンチェスター・シティの焦点は再びプレミアリーグへと移る。ハーランドは日曜日のサンダーランド戦で先発メンバーに復帰すると見込まれている。
ただ、サンバが今後のカップ戦に向けて指揮官に多くの検討材料を与えたのは確かだ。ノリッジを一蹴したシティへの次ラウンドの報酬は、ブライトンとのホームゲームとなった。
ブライトンは水曜日にマンチェスター・ユナイテッドを敗退に追い込み、10月26日の週にエティハド・スタジアムを訪れる。サンバもその試合で再び輝くチャンスを得ることを間違いなく願っているはずだ。
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