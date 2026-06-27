「これこそベテランの真骨頂だ！」――ルディ・ガルシア監督は、5つ星の活躍でグループステージを突破したベルギー代表について、ケヴィン・デ・ブライネ、レアンドロ・トロサール、ロメル・ルカクへの「醜い」批判に強く反発した。

ガルシア監督は、グループ首位を確保してもベルギーの圧勝を過大評価すべきではないと主張した。4点差での勝利の重要性は認めつつ、チームはあくまで最初の目標を達成したに過ぎないと強調した。

「まだ何も勝ち取っていない。グループステージを突破しただけだ」とガルシアは語った。「とはいえ、4点差で勝てたのは良かった。グループ1位の可能性を残すには必要だった」

そのうえで、グループ1位が必ずしも有利とは限らないとも語り、「正直、1位になったことが本当に大きな意味があるかは分からない。まだ3試合しか終わっておらず、ワールドカップは本格的に始まっていないが、我々は大会を通じて調子を上げている」と結んだ。