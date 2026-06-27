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「これこそベテランの真骨頂だ！」――ルディ・ガルシア監督は、5つ星の活躍でグループステージを突破したベルギー代表について、ケヴィン・デ・ブライネ、レアンドロ・トロサール、ロメル・ルカクへの「醜い」批判に強く反発した。
ベルギーのベテランスターたちが批判に応える
ベルギーはニュージーランドを5－1で下し、グループリーグ首位通過を決めた。ガルシア監督は試合後、大会前にベテラン選手を疑問視した人々を批判し、経験豊富な主力たちを称えた。
デ・ブライネとルカクが攻撃を牽引し、トロサールも戦術的な規律で貢献した。ガルシア監督は、彼らのプレーが経験の価値を証明したと強調した。
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ガルシア、ベルギーベテラン選手への批判を非難
試合後、ガルシア監督はルカク、デ・ブルイネ、トロサンド、クルトワのベテラン4人に対する批判を退けた。彼らの活躍が年齢や代表での価値を疑問視する声への最高の答えだと述べた。
「私の4人のリーダーたちが『ベテラン』と呼ばれるのは本当に我慢できない。醜いし、ひどい話だ。これほどの実力を持つ選手たちを擁する幸運に恵まれているなら、彼らを応援すべきだ」とHLNは伝えた。「そして彼らは結果で示した。レアンドロが2ゴール、デ・ブルイネが1ゴール1アシスト、ロメルが1ゴールを決めた。 これこそがベルギーベテランたちの力だ。ただそれを言いたかった。
批判は聞いていたし、フランスでも話題になっていたようだ。だが、それは私のモチベーションにはならなかった。私はすべての選手を信頼している。彼らが応える場所はピッチだけだ。そして、彼らはそれを成し遂げた。
「たとえばレアンドロ・トロサールを挙げよう。代表での活躍は外部から高く評価されていないが、ピッチで再び実力を示した。以上だ。」
ベルギーは終盤好調も、勝ち点0
ガルシア監督は、グループ首位を確保してもベルギーの圧勝を過大評価すべきではないと主張した。4点差での勝利の重要性は認めつつ、チームはあくまで最初の目標を達成したに過ぎないと強調した。
「まだ何も勝ち取っていない。グループステージを突破しただけだ」とガルシアは語った。「とはいえ、4点差で勝てたのは良かった。グループ1位の可能性を残すには必要だった」
そのうえで、グループ1位が必ずしも有利とは限らないとも語り、「正直、1位になったことが本当に大きな意味があるかは分からない。まだ3試合しか終わっておらず、ワールドカップは本格的に始まっていないが、我々は大会を通じて調子を上げている」と結んだ。
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ベルギー、決勝トーナメントへ準備万端
ベルギーはグループCで1勝2分けの成績でノックアウトステージに進む。チームは7月1日にシアトル・スタジアムで行われるラウンド・オブ・32に向け準備を進めつつ、グループステージの残りの結果を見て対戦相手を待っている。