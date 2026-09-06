ヌディアイは、ついにマンチェスター・シティのユニフォームをまとい、公式戦デビューを飾った喜びを隠せなかった。元エバートンの同選手は、シティがコヴェントリー相手に僅差の勝利をもぎ取る中で中心的な存在となり、プレミアリーグのトップレベルへのステップアップに対応する準備ができているという見方をさらに強めた。この経験を振り返ったヌディアイは、マンチェスターでの新たな章の幕開けとして、初出場を勝利で飾れたことが理想的だったとすぐに強調した。

「本当に楽しかった。ここが自分のいたいレベルだ」と、ヌディアイは試合後のインタビューで語った。「勝利でスタートできたし、これ以上はない。素晴らしい気分だった。もちろん、僕たちはこの試合に勝ちたかった。ここ数日は本当に良かった。もちろん、今はシティにいるし、うれしいよ。移籍が決まってうれしい。みんなも本当によく迎え入れてくれた」