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「これが自分の目指すレベルだ」 イリマン・エンディアイェが“完璧”なマンチェスター・シティでのスタートを満喫、デッドラインデー加入の主役が粘り強く勝ち取ったコヴェントリー戦勝利で輝く
エティハドで夢のようなスタート
ヌディアイは、ついにマンチェスター・シティのユニフォームをまとい、公式戦デビューを飾った喜びを隠せなかった。元エバートンの同選手は、シティがコヴェントリー相手に僅差の勝利をもぎ取る中で中心的な存在となり、プレミアリーグのトップレベルへのステップアップに対応する準備ができているという見方をさらに強めた。この経験を振り返ったヌディアイは、マンチェスターでの新たな章の幕開けとして、初出場を勝利で飾れたことが理想的だったとすぐに強調した。
「本当に楽しかった。ここが自分のいたいレベルだ」と、ヌディアイは試合後のインタビューで語った。「勝利でスタートできたし、これ以上はない。素晴らしい気分だった。もちろん、僕たちはこの試合に勝ちたかった。ここ数日は本当に良かった。もちろん、今はシティにいるし、うれしいよ。移籍が決まってうれしい。みんなも本当によく迎え入れてくれた」
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負傷懸念とマレスカ監督の称賛
後半終盤、エティハドのファンに不安が走ったのは、エンディアイェがピッチ上で治療を受けることを余儀なくされた場面だった。ウインガーのエンディアイェは最終的に87分、下部組織出身のライアン・マカイドゥと交代し、デビュー戦がコンディション面の問題で終わったのではないかとの懸念を呼んだ。しかし、試合後のエンディアイェはそうした長期離脱への不安をすぐに否定し、自身の交代はプレミアリーグの強度によるものだと説明した。
コンディションについて問われたウインガーは、「いや、いや、重いものではない。少し足がつっただけだ」と明言。さらに新指揮官については、「彼は素晴らしい。トップクラスの監督だ。彼とも話したけど、どの試合も厳しいものになる」と付け加えた。
戦術面での統合とチームニュース
マレスカは、新戦力への大きな信頼を示し、エンディアイに加えて、移籍期限日に加入したエンゾ・フェルナンデスも先発で起用した。フェルナンデスの先発は、ウォームアップ中の土壇場のアクシデントにも一部影響された。アカデミーの有望株ニコ・オライリーが軽傷を負い、出場を取りやめることを余儀なくされたためだ。この直前の陣容変更も、立ち上がりからボールを支配したホームチームのリズムを崩すには至らなかった。決勝点は26分に生まれ、アントワーヌ・セメンヨのクロスにアーリング・ハーランドが最も高く競り勝ち、強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。
新加入選手と既存の主力との相乗効果は、前半を通して明白だった。エンディアイのピッチを広く使う動きが、フェルナンデスのような選手たちが中央でプレーするために必要なスペースを生み出した。スコアこそ僅差だったが、マレスカ率いるチームが見せた戦術的規律は、トレーニング場で積み重ねられている取り組みの成果を物語っていた。
- AFP
未来への野望
ンディアエにとってマンチェスター・シティへの移籍は、単なるキャリアアップ以上の意味を持つ。サッカー界最大のタイトルを争いたいという思いをかなえるためでもある。ウインガーの同選手は、タイトル獲得への強い渇望を率直に口にし、デビューはクラブでの旅路の始まりにすぎないと語った。
「こういう状態が続いてくれればと思う。まだ終わっていないし、ここで成し遂げたいことがまだたくさんある。トロフィー、それを勝ち取るためにここへ来た。すべてがうまくいくことを願っている。僕たちにどんな未来が待っているのか、見るのが待ちきれない」とDniayeは述べた。
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