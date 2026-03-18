AFP
翻訳者：
「これが現実だ」――PSGに大敗した試合で、リアム・ローゼニオールがチェルシーの選手交代を擁護
スタンフォード・ブリッジでの欧州勢にとって歴史的な大敗
パリ・サンジェルマンに記録的な大敗を喫し、チェルシーのチャンピオンズリーグの戦いは幕を閉じた。守備のミスにより、開始6分以内にアウェイチームに先制点を許し、逆転への望みは事実上絶たれた。2-0とリードされ、2戦合計で2-7と劣勢に立たされると、ロゼニオール監督はペドロ、パーマー、フェルナンデスを交代させた。 敗退が決まった直後、セニー・マユルが3点目を決め、チェルシーは2戦合計8-2で敗退が確定した。これは、公式戦の2試合制トーナメントにおいて、クラブ史上最大の敗戦となった。
- Getty Images Sport
ローゼニオール氏が「敗北の認容」について言及
交代策が失敗の認容であるとの指摘に対し、ロゼニオール監督は選手たちの肉体的負担を指摘した。「単なる認容ではないと思う。チームが置かれている現実なのだ」と監督は説明した。 「彼らは18ヶ月間で100試合以上を戦ってきた。代表戦や、例えばジョアン・ペドロやエンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセドが南米へ遠征するといった移動の面で、休む暇などなかった。これは言い訳ではない。これはクラブワールドカップでの成功に伴う副産物であり、クラブがクラブワールドカップで成し遂げたことは素晴らしいことだ」
さらに彼はこう付け加えた。「リース・ジェームズや他の選手たちを見れば分かるように、出場時間を適切に管理しなければ、怪我をする可能性が極めて高くなる。だから、少なくとも来シーズンもこの大会に出場できるようにしたい。FAカップでもまだ戦っているが、正直なところ、その場ではあまり良く見えないかもしれないが、本当に難しい決断を下さなければならないかもしれない。 5点差で負けている試合で主力選手をベンチに下げるのは誰しも望まないことだが、長期的な視点でクラブにとって正しい決断を下したいのだ。」
ブルース、国内での回復を目指す
チームの欧州での野望が打ち砕かれた厳しい時期を振り返り、ロゼニオール監督は、合計スコアで大きく敗れたにもかかわらず、自身の自信は揺るぎないものだと強調した。
「もちろん。これがサッカーだ。失礼、叫びすぎて声が出なくなった。試合後の選手たちに対してではなく、試合中に叫んでいたんだ。これがサッカーだ」と彼は述べた。「一瞬の出来事が流れを変えることがある。2試合半前、我々はパリでのアウェイ戦、あるいはアストン・ヴィラ戦を終えた直後だった。非常に良いパフォーマンスだった。試合は2-2だったが、我々は重要な局面をケアできず、集中力を切らしてしまった。 私がやらなければならないのは、チームを軌道に戻すことだ。そのためには、ミスや過ちを犯さないことが不可欠だ。これは私とスタッフの間ですでに話し合ったことだが、明日改めて話し合い、エバートン戦に本当に前向きな心構えで臨めるようにしたい」
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグ出場権と国内タイトル獲得を目指す
この欧州での悔しい結果を受け、チェルシーは早急にプレミアリーグの戦いに集中し直さなければならない。現在、チームは順位表で6位につけており、4位のアストン・ヴィラとはわずか3ポイント差だ。トップ4入りを巡る争いは依然として混戦状態であり、残り8試合を控える中、欧州のエリート大会への復帰を確実なものにすることが、今やクラブの最優先目標となっている。 リーグ戦以外にも、FAカップで勝ち残っているブルーズには、今シーズンタイトルを獲得する確かなチャンスが残されている。4月上旬にはポート・ヴェイルとの有利な準々決勝が予定されており、ロゼニオール監督率いるチームにとって、ウェンブリー進出を果たし、波乱のシーズンを締めくくるトロフィーを手にする絶好の機会となるだろう。
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