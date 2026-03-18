「これが現実だ」――PSGに大敗した試合で、リアム・ローゼニオールがチェルシーの選手交代を擁護

交代策が失敗の認容であるとの指摘に対し、ロゼニオール監督は選手たちの肉体的負担を指摘した。「単なる認容ではないと思う。チームが置かれている現実なのだ」と監督は説明した。 「彼らは18ヶ月間で100試合以上を戦ってきた。代表戦や、例えばジョアン・ペドロやエンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセドが南米へ遠征するといった移動の面で、休む暇などなかった。これは言い訳ではない。これはクラブワールドカップでの成功に伴う副産物であり、クラブがクラブワールドカップで成し遂げたことは素晴らしいことだ」

さらに彼はこう付け加えた。「リース・ジェームズや他の選手たちを見れば分かるように、出場時間を適切に管理しなければ、怪我をする可能性が極めて高くなる。だから、少なくとも来シーズンもこの大会に出場できるようにしたい。FAカップでもまだ戦っているが、正直なところ、その場ではあまり良く見えないかもしれないが、本当に難しい決断を下さなければならないかもしれない。 5点差で負けている試合で主力選手をベンチに下げるのは誰しも望まないことだが、長期的な視点でクラブにとって正しい決断を下したいのだ。」