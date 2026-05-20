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「これが最後の選挙になるかもしれない！」――フロレンティーノ・ペレス氏への挑戦を背景に、レアル・マドリードの会長候補がスペインのビッグクラブの「民営化」について厳しい警告を発した
クラブの民主的な将来をめぐる警告
コックス・グループ会長のリケルメ氏は、レアル・マドリードの所有構造について衝撃的な発言をした。同氏は『エクスパシオン』紙のインタビューで、クラブが会員中心の従来モデルから離れつつあると懸念を表明。昨年、フロレンティーノ・ペレス現会長は少数株式を第三者に売却すると発表し、会員による所有構造から大きな転換となる。
リケルメ氏は「これがレアル・マドリード最後の選挙になるかもしれない。民営化が迫っていると発表されているからだ」と語った。「民営化に反対する私たちは、クラブが会員のものとして、会員にとって特別な場所であり続けるよう、倫理的・道義的な義務を負っている」
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立候補をめぐる時間との戦い
立候補の締め切りが今週土曜日に迫る中、リケルメは水面下で準備を進めている。長年にわたり理事会を支配してきたペレスに対し、リケルメは有権者に民主的な選択肢を提示する必要を感じている。
「今日出馬するかどうかは言えません。私自身もまだ分からないからです。今は準備中で、あと5日あります。土曜日まで最善の計画を練ります」と説明した。「取り組んできた課題はいくつかあります。出馬できれば、スポーツの面でも非常にエキサイティングな決断になるでしょう」
倫理的義務と選挙上の障壁
財政保証や在籍年数の厳格な規約により、会長への道は極めて困難だ。リケルメはそれを認めつつも、組織の民主性を守るため現会長に挑戦する価値があると主張した。
リケルメは「状況は複雑で、ルールも厳しい。だが、クラブの民主主義のためにも挑戦する価値がある」と語った。たとえ立候補が失敗しても、自身のアイデアで「レアル・マドリードの質を向上させたい」と付け加えた。
- AFP
ペレス体制への挑戦
ペレス氏が選挙を前倒ししたため、当初2028年を目標にしていたリケルメ氏は戦略を修正せざるを得なくなった。それでも彼は、クラブ史上最も成功した時期を率いたペレス氏への敬意を示しつつ、「会員には選択肢があるべきだ」と主張し続けている。
「選挙は3年前倒しになった。ルールは理解しているし、多様な意見も求められている。会員が意見を述べられるよう、敬意を払いつつ、我々がマドリードをどう見ているかを比較検討するのは良いことだろう」と語った。 「私はレアル・マドリードという組織、そして実業家・会長としてのペレス氏に最大限の敬意を払っている。私たちは多くのタイトルを享受してきた。だが、形だけの儀式には加担しない」