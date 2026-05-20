コックス・グループ会長のリケルメ氏は、レアル・マドリードの所有構造について衝撃的な発言をした。同氏は『エクスパシオン』紙のインタビューで、クラブが会員中心の従来モデルから離れつつあると懸念を表明。昨年、フロレンティーノ・ペレス現会長は少数株式を第三者に売却すると発表し、会員による所有構造から大きな転換となる。

リケルメ氏は「これがレアル・マドリード最後の選挙になるかもしれない。民営化が迫っていると発表されているからだ」と語った。「民営化に反対する私たちは、クラブが会員のものとして、会員にとって特別な場所であり続けるよう、倫理的・道義的な義務を負っている」