「これが最後のダンスだ」――クリスティアーノ・ロナウドの姉は、ポルトガル代表キャプテンがワールドカップ後に代表から引退すると主張している

兄を応援するためにトロントに到着したカティア・アヴェイロは、スポーツTVの取材で、このフォワードの今後の計画について確かな内部情報を知っていると語った。トーナメントサッカーの過酷なプレッシャーの中でも、アル・ナスルのストライカーは国際舞台での最後の試合に向けて準備を進めており、外部の雑音に全く動じていないと彼女は強調した。

カティアは「重要なのは、この20年以上の時間を楽しむことです。私は大きな誇りを感じています。カタールにいた時も、今も、誇らしい。私は自信があり、最後は笑顔でいられるでしょう。

「ロナウドは自信に満ち、私たちよりずっと落ち着いている。彼から伝わる良いエネルギーと自信がファンには心強い。彼を信頼できる。ベスト16でスペインと当たる？ 次に誰が来ても構わない。相手と向き合い、準備をするだけ。」

ユーロ2028出場の可能性を問われると、カティアは「情報筋によると、代表での別れの時が近い。W杯が『最後の舞台』になる」と明言した。