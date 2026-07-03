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「これが最後のダンスだ」――クリスティアーノ・ロナウドの姉は、ポルトガル代表キャプテンがワールドカップ後に代表から引退すると主張している
象徴的な国際キャリアの幕切れ
ロナウドが今回の大会を最後にすると報じられ、ポルトガル代表に衝撃が走っている。41歳として初めてワールドカップのノックアウトステージに出場したベテランFWは、クロアチアとの2-1の劇的勝利でPKから自身初となる同ステージの得点をマークした。しかし、近親者によると、彼は今大会限りで代表を完全に引退する意向だという。
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内部情報筋が退団を裏付ける
兄を応援するためにトロントに到着したカティア・アヴェイロは、スポーツTVの取材で、このフォワードの今後の計画について確かな内部情報を知っていると語った。トーナメントサッカーの過酷なプレッシャーの中でも、アル・ナスルのストライカーは国際舞台での最後の試合に向けて準備を進めており、外部の雑音に全く動じていないと彼女は強調した。
カティアは「重要なのは、この20年以上の時間を楽しむことです。私は大きな誇りを感じています。カタールにいた時も、今も、誇らしい。私は自信があり、最後は笑顔でいられるでしょう。
「ロナウドは自信に満ち、私たちよりずっと落ち着いている。彼から伝わる良いエネルギーと自信がファンには心強い。彼を信頼できる。ベスト16でスペインと当たる？ 次に誰が来ても構わない。相手と向き合い、準備をするだけ。」
ユーロ2028出場の可能性を問われると、カティアは「情報筋によると、代表での別れの時が近い。W杯が『最後の舞台』になる」と明言した。
家族は外部からの批判を一蹴した
この大会で、ポルトガル代表キャプテンは総合的なパフォーマンスや長期にわたる代表での活躍について厳しい批判にさらされてきた。しかし家族は依然として彼を強く擁護し、過去20年間にわたる歴史的な功績は批判など比べ物にならないと主張している。
カティアは続けた。「サッカーを愛する者は皆、ロナウドを愛すべき。彼は20年以上にわたり限界を破り続けてきた。私たちがどこから来て今どこにいるかを見てほしい。母が耐えた苦難を思えば、批判など私たちの幸せを妨げない。絶対に」
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欧州の有力企業は身構えている
月曜日、ポルトガルは欧州王者のスペインと決勝トーナメント1回戦で対戦する。優勝候補としての真価が問われる一戦だ。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは、ゴンサロ・ラモスのロスタイム決勝弾で辛勝したクロアチア戦からパフォーマンスを急上昇させる必要がある。
ロナウドの代表引退が間近と発表され、チームには重圧がかかる。選手たちはキャプテンの最後の大会をできる限り長く続けようとするだろう。