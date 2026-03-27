「これが唯一の道だ！」BVBはFCバイエルンの元スター選手を獲得するのか？

オンラインポータル「Absolut Bayern」のインタビューで、カマラはそうした憶測を否定し、代わりにFCバイエルンへの復帰の可能性に言及した。「ドルトムントが本当にマティスを獲得したいのかは分からないが、正直なところ、バイエルンへの復帰こそが、マティスがドイツに戻る唯一の道だ。彼はブンデスリーガの他のクラブでプレーすることはできない。彼はFCバイエルンを愛しているからだ。」

テルは2022年夏、フランスのリーグ・アン所属スタッド・レンヌから約2000万ユーロでミュンヘンに移籍した。記録的な優勝回数を誇る名門クラブでの有望なスタートを切ったものの、ハリー・ケインの控えとして、控え選手以上の役割を果たすことはできなかった。2025年2月にはまずトッテナムへのレンタル移籍を経て、夏には3500万ユーロで北ロンドンへの完全移籍を果たした。

バイエルン在籍中、このフランス人FWは公式戦83試合に出場し、16ゴールと7アシストを記録した。