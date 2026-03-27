トッテナム・ホットスパーのマティス・テルの代理人であるガディリ・カマラは、クライアントがボルシア・ドルトムントに移籍する可能性があるという噂を完全に否定した。BVBでは、センターフォワードのセルフー・ギラッシが今夏に退団する可能性がある選手として挙げられている。
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「これが唯一の道だ！」BVBはFCバイエルンの元スター選手を獲得するのか？
オンラインポータル「Absolut Bayern」のインタビューで、カマラはそうした憶測を否定し、代わりにFCバイエルンへの復帰の可能性に言及した。「ドルトムントが本当にマティスを獲得したいのかは分からないが、正直なところ、バイエルンへの復帰こそが、マティスがドイツに戻る唯一の道だ。彼はブンデスリーガの他のクラブでプレーすることはできない。彼はFCバイエルンを愛しているからだ。」
テルは2022年夏、フランスのリーグ・アン所属スタッド・レンヌから約2000万ユーロでミュンヘンに移籍した。記録的な優勝回数を誇る名門クラブでの有望なスタートを切ったものの、ハリー・ケインの控えとして、控え選手以上の役割を果たすことはできなかった。2025年2月にはまずトッテナムへのレンタル移籍を経て、夏には3500万ユーロで北ロンドンへの完全移籍を果たした。
バイエルン在籍中、このフランス人FWは公式戦83試合に出場し、16ゴールと7アシストを記録した。
マティス・テル、トッテナムで降格の危機に直面
トッテナムでも、待ち望まれたブレイクは実現しなかった。トーマス・フランク監督はテルをほとんど起用せず、主にベンチから投入するにとどめた。後任のイゴール・トゥドール監督の下になって初めて、この20歳の選手は出場機会を増やしている。
しかし、公式戦31試合でテルが記録したのはわずか3ゴールと1アシストにとどまっている。とはいえ、トッテナムは全体としてまさに悪夢のようなシーズンを経験しており、残留さえ危ぶまれる状況だ。前シーズンのヨーロッパリーグ王者である同チームは、プレミアリーグ第31節終了時点で17位に沈んでおり、降格圏の1つ上の順位とわずか1ポイント差となっている。
テルのスパーズとの契約は2031年まで残っている。
マティス・テル：2025/26シーズンの統計
ゲーム
31
ゴール
3
アシスト
1
出場時間
1244