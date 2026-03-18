「これが僕にとって最後のワールドカップだ！」――ネイマール、ブラジル代表落選に「落胆」も、サントスのスターはカルロ・アンチェロッティ監督に招集を説得するのを諦めていない

ブラジル代表歴代最多得点記録保持者にとって、ロマンチックな代表復帰の夢は依然として先送りとなった。サントスでの復活ぶり――直近2試合で2得点1アシストを記録した――にもかかわらず、34歳の彼の名前は、セレソン（ブラジル代表）の最新メンバーから最も目立つ形で外された。

ネイマール自身は調子が上向いていると感じているが、カルロ・アンチェロッティ監督は、名声だけでは不十分であることを明確に示した。監督は次のように説明した。「なぜ今回彼を招集しなかったのか？ 彼は100％のコンディションではないからだ。私には100％の状態でプレーできる選手が必要だ。したがって、ネイマールはトレーニングを続け、試合に出場し、自身の能力を示し、良好なフィジカルコンディションを維持しなければならない。」