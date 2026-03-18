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「これが僕にとって最後のワールドカップだ！」――ネイマール、ブラジル代表落選に「落胆」も、サントスのスターはカルロ・アンチェロッティ監督に招集を説得するのを諦めていない
ネイマールは「悲しんでいる」が、セレソンを応援している
ブラジル代表の最新メンバー発表により、ネイマールが3月26日のフランス戦および4月1日のクロアチア戦という注目の親善試合を欠場することが確定した。代表落選について、このスター選手は失望をにじませた。「代表メンバーが発表されたばかりだ。 僕たちは招集されなかった。もちろん悲しいけど、僕はいつも代表チームを応援しているよ」とネイマールは語った。「今は、努力を続け、チャンスが訪れた時に備えておくことが大事だ。言うまでもなく、これが僕にとって最後のワールドカップだ。落ち込んだよ。でも、明日は悲しみを振り払わなきゃいけない。ワールドカップに出場するチャンスが巡ってくるように、仕事をして、トレーニングして、プレーする必要がある。僕は準備ができている。」
アンチェロッティは最高のコンディションを求めている
ブラジル代表歴代最多得点記録保持者にとって、ロマンチックな代表復帰の夢は依然として先送りとなった。サントスでの復活ぶり――直近2試合で2得点1アシストを記録した――にもかかわらず、34歳の彼の名前は、セレソン（ブラジル代表）の最新メンバーから最も目立つ形で外された。
ネイマール自身は調子が上向いていると感じているが、カルロ・アンチェロッティ監督は、名声だけでは不十分であることを明確に示した。監督は次のように説明した。「なぜ今回彼を招集しなかったのか？ 彼は100％のコンディションではないからだ。私には100％の状態でプレーできる選手が必要だ。したがって、ネイマールはトレーニングを続け、試合に出場し、自身の能力を示し、良好なフィジカルコンディションを維持しなければならない。」
セレソン伝説の選手にとっての時間との戦い
ネイマールは、主要大会でブラジル代表としてプレーできるチャンスが急速に失われつつあることを痛感している。フット・メルカート誌を通じて『マッド・ハウス』の取材に応じた彼は、次のように語った。「当然ながら、代表に選ばれなかったことは残念で悲しい。しかし、私は日々、集中力を切らさずにいる。もちろん、代表に復帰し、ワールドカップでプレーしたいという願いはあるが、それは自分次第ではない。」
注目はサントスの復活に集まる
代表戦の中断期間が迫る中、ネイマールの当面の焦点は、サントスを順位表の上位へと押し上げることにある。5月19日のワールドカップ最終メンバー発表まで、刻一刻と時間が迫っている。彼が自身のドキュメンタリーで語ったように、名誉挽回への道は、コーチ陣が「背番号10」を最後の舞台に送り出すほかないと思わせるほどのレベルで「働き、トレーニングし、プレーする」ことを彼に求めている。
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