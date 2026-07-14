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「これが僕についてきた」――ノルウェー代表の帰国機内で、アーリング・ハーランドが750ドルもする奇妙なワールドカップのお土産を披露
ハーランドが奇妙なお土産を持ち帰る
ノルウェー代表の選手（25歳）がオスロ到着時、ウイスキーのボトルを握るアライグマの剥製というユニークなお土産を披露した。同国はW杯準々決勝でイングランドに2－1で敗れ、母国へ帰還した。 この剥製はダラス「ワイルド・ビルズ・ウェスタン・ストア」で750ドルで購入したと報じられ、瞬く間にSNSで話題となった。
- AFP
ストライカーがアライグマのジョークを言う
マンチェスター・シティのフォワードは、自身のXアカウントで、飛行機を降りた際に話題になった新しい「お土産」について「家にまでついてきたよ」とユーモアを交えて投稿した。
さらにハーランドはInstagramで「カウボーイ」「レンジャー」「TEX」「R.O.W.」の候補を挙げ、ファンに名前投票を呼びかけた。
さらに、ノルウェー代表の冒険が幕を閉じたことを受け、米国に別れのメッセージを送った。「波乱万丈だった。この旅を特別にしてくれてありがとう。」
別の自撮り投稿では「さよなら、アメリカ。感動的な日々だった」と感傷的に締めくくった。
「これが私の人生を変えた」
ノルウェーはベスト8で敗退したが、この北米大会はハーランドのキャリアを大きく変えた。彼はチームを世界トップと互角に戦わせ、7得点を挙げて存在感を示した。
7得点は世界的な評価を高め、自身にも大きな感情的影響を与えた。AP通信によると、ハーランドは「正直、人生が変わった」と語った。
- Getty Images Sport
ハーランドの今後はどうなるのか？
大会後の休暇を終えたハーランドはまもなくマンチェスター・シティのプレシーズン合宿に参加し、国内リーグに集中する。得点力抜群のストライカーは、過酷なプレミアリーグとチャンピオンズリーグに万全の態勢で臨むことが期待されている。
新監督エンツォ・マレスカは、世界舞台で示した決定力がクラブでも発揮され、来季もタイトル獲得へ導くと期待している。
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