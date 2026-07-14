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Adhe Makayasa

翻訳者：

「これが僕についてきた」――ノルウェー代表の帰国機内で、アーリング・ハーランドが750ドルもする奇妙なワールドカップのお土産を披露

アーリング・ハーランド
ノルウェー
ワールドカップ
マンチェスター・シティ

ノルウェーが2026年W杯出場を逃した後、アーリング・ハーランドは750ドルもするアライグマの剥製をオスロに持ち帰り、サッカーファンを笑わせた。マンチェスター・シティの得点王は、代表チームの飛行機がスカンジナビアに着陸した際、テキサスの有名ウエスタンショップで買ったこのユニークなお土産を披露した。

  • ハーランドが奇妙なお土産を持ち帰る

    ノルウェー代表の選手（25歳）がオスロ到着時、ウイスキーのボトルを握るアライグマの剥製というユニークなお土産を披露した。同国はW杯準々決勝でイングランドに2－1で敗れ、母国へ帰還した。 この剥製はダラス「ワイルド・ビルズ・ウェスタン・ストア」で750ドルで購入したと報じられ、瞬く間にSNSで話題となった。



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    ストライカーがアライグマのジョークを言う

    マンチェスター・シティのフォワードは、自身のXアカウントで、飛行機を降りた際に話題になった新しい「お土産」について「家にまでついてきたよ」とユーモアを交えて投稿した。

    さらにハーランドはInstagramで「カウボーイ」「レンジャー」「TEX」「R.O.W.」の候補を挙げ、ファンに名前投票を呼びかけた。

    さらに、ノルウェー代表の冒険が幕を閉じたことを受け、米国に別れのメッセージを送った。「波乱万丈だった。この旅を特別にしてくれてありがとう。」

    別の自撮り投稿では「さよなら、アメリカ。感動的な日々だった」と感傷的に締めくくった

  • 「これが私の人生を変えた」

    ノルウェーはベスト8で敗退したが、この北米大会はハーランドのキャリアを大きく変えた。彼はチームを世界トップと互角に戦わせ、7得点を挙げて存在感を示した。

    7得点は世界的な評価を高め、自身にも大きな感情的影響を与えた。AP通信によると、ハーランドは「正直、人生が変わった」と語った。

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    ハーランドの今後はどうなるのか？

    大会後の休暇を終えたハーランドはまもなくマンチェスター・シティのプレシーズン合宿に参加し、国内リーグに集中する。得点力抜群のストライカーは、過酷なプレミアリーグとチャンピオンズリーグに万全の態勢で臨むことが期待されている。

    新監督エンツォ・マレスカは、世界舞台で示した決定力がクラブでも発揮され、来季もタイトル獲得へ導くと期待している。

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