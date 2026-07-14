「これが僕についてきた」――ノルウェー代表の帰国機内で、アーリング・ハーランドが750ドルもする奇妙なワールドカップのお土産を披露

ノルウェーはベスト8で敗退したが、この北米大会はハーランドのキャリアを大きく変えた。彼はチームを世界トップと互角に戦わせ、7得点を挙げて存在感を示した。

7得点は世界的な評価を高め、自身にも大きな感情的影響を与えた。AP通信によると、ハーランドは「正直、人生が変わった」と語った。