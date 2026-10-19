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「これがサッカーだ！」アーセナルのミケル・アルテタ監督、ノッティンガム・フォレスト戦の勝利でエベレチ・エゼをハーフタイムに交代させた理由を説明し、非情な采配を擁護
シティ・グラウンドでの戦術面の微調整
アーセナルが週半ばのチャンピオンズリーグでリールに勝利した試合で今季初ゴールを挙げたエゼは、シティ・グラウンドでの一戦で先発に起用された。しかし、イングランド代表のエゼは、堅固なフォレストの守備陣を前に、精彩を欠いた前半で存在感を示せなかった。
前回王者は前半に枠内シュートを1本も記録できず、アルテタ監督は思い切った交代に踏み切った。後半開始からエゼに代えてマドゥエケを投入。その交代が最終的に均衡を破ることにつながり、アーセナルはプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティとともに優勝争いに踏みとどまった。
交代でベンチに下がったエゼは、チームメートが緊迫した後半を戦うなか、悔しさをにじませていた。
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粘り強い守備への対応
アルテタ監督はエゼを交代させた主な理由として、フォレストが敷いた深い守備ブロックを挙げ、チームにはまったく異なるアプローチが必要だったと強調した。
アーセナルの指揮官は「相手の守り方や外側にいた2つのユニットを見れば、2人のMFはチャンスを作っていたが、背後への明確な脅威はなく、ムニョスに違う形のプレーを強いるだけだった。相手はよりやりやすそうだった。我々には異なる特長を持つ選手がいる。試合の状況に適応するということだ」と説明した。
ベンチで見せたエゼの不満げな様子について問われると、アルテタ監督は現実的な見方を示しつつ、同選手の最近の欧州での活躍を称えた。「3日前にはゴールを決めた。3点取れていてもおかしくなかったし、我々はみんな喜んでいた。これがサッカーだ。ある日は素晴らしいプレーができる。ただ、特に攻撃の選手にとって、10人がペナルティーエリア周辺を守り、9人がほぼエリア際まで下がって連係するチームを相手に、そこへ入り込むのは極めて難しい。だからこそ、フレッシュな選手や異なるタイプの選手を投入し、新たなことを試す必要がある」
途中出場の選手たちが決定的な違いを生む
アーセナルは選手層の厚さによって勝ち点を手にし、アルテタ監督は交代出場した選手たちの重要な貢献を称えた。「ノニ、ユリエン［ティンバー］、途中出場したミケル［メリーノ］は素晴らしかったし、ヴィクトル［ギェケレシュ］は試合の流れを大きく変えた。全員がそうだったし、我々にはそれが必要だ」とアルテタ監督は語った。「もちろん、得点を決めたノニが最も目立つ。そこが違いになった」
指揮官は、攻撃で成果を出せなかった前半45分を経て、粘り強い相手を攻略するために必要だった精神的な強さにも言及した。「崩すのが難しいチームを相手にすると、いら立つこともある。前半は枠内シュートがなく、そのことについて話し合った」と認めた。「後半にはほかにも大きなチャンスが2回あったが、唯一の枠内シュートは少しディフレクションがあって、そのままゴールに入った」
アルテタ監督はまた、優勝争いにはチーム全員の力が必要だと選手たちに改めて伝えた。「3日前にプレーした選手もいれば、次の試合で先発する選手もいる。全員が力を発揮しなければならないことを、彼らは分かっている」と続けた。「60分後、45分後、時には残り2分で出番が来ることもある。今の我々には、そうした場面で結果を出せる選手層があり、それを生かさなければならない。得点後の反応も素晴らしかった。オープンで難しく、緊張感のある状況を守り抜こうという意志があった」
- Getty Images Sport
優勝争いを続ける
1-0の僅差での勝利により、アーセナルは首位マンチェスター・シティを十分に射程圏内に捉え続けている。接戦であっても厳しく、決断力のある交代に踏み切るアルテタ監督の姿勢は、タイトル防衛を成功させるために求められる高い基準を示している。
過密日程が選手たちの身体的な限界を試し続けるなか、指揮官が積極的な選手の入れ替えに頼ることは極めて重要になる。エゼは落胆から早く立ち直り、先発の座を取り戻すために戦わなければならない。アーセナルは次に、水曜日のチャンピオンズリーグでブンデスリーガ王者バイエルン・ミュンヘンとの強豪対決に臨む。
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