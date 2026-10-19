アーセナルは選手層の厚さによって勝ち点を手にし、アルテタ監督は交代出場した選手たちの重要な貢献を称えた。「ノニ、ユリエン［ティンバー］、途中出場したミケル［メリーノ］は素晴らしかったし、ヴィクトル［ギェケレシュ］は試合の流れを大きく変えた。全員がそうだったし、我々にはそれが必要だ」とアルテタ監督は語った。「もちろん、得点を決めたノニが最も目立つ。そこが違いになった」

指揮官は、攻撃で成果を出せなかった前半45分を経て、粘り強い相手を攻略するために必要だった精神的な強さにも言及した。「崩すのが難しいチームを相手にすると、いら立つこともある。前半は枠内シュートがなく、そのことについて話し合った」と認めた。「後半にはほかにも大きなチャンスが2回あったが、唯一の枠内シュートは少しディフレクションがあって、そのままゴールに入った」

アルテタ監督はまた、優勝争いにはチーム全員の力が必要だと選手たちに改めて伝えた。「3日前にプレーした選手もいれば、次の試合で先発する選手もいる。全員が力を発揮しなければならないことを、彼らは分かっている」と続けた。「60分後、45分後、時には残り2分で出番が来ることもある。今の我々には、そうした場面で結果を出せる選手層があり、それを生かさなければならない。得点後の反応も素晴らしかった。オープンで難しく、緊張感のある状況を守り抜こうという意志があった」



