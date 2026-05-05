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これがヴィンセント・コンパニーの後継者か？ バイエルン・ミュンヘンのウリ・ヘーネス会長が、ブンデスリーガでの好成績を受け、自身の甥のサプライズ復帰を示唆。
アリアンツ・アレーナでの家族団らん
DAZNのインタビューで、ウリ・ヘーネスは甥のセバスティアン・ヘーネスが将来バイエルンの監督になる有力候補だと語った。43歳のセバスティアンはシュトゥットガルトをブンデスリーガの強豪に育て、タイトルも獲得している。
将来バイエルンを率いる可能性を問われると、74歳のヘーネスは「彼は少なくとも候補の一人だ」と明言した。
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コンパニーへの支持は依然として揺るぎない
後任候補に言及しながらも、ウリはコンパニの仕事を強く信頼していると早々に明かした。コンパニはチームを再構築し、攻撃的なサッカーで首位に返り咲かせた。ウリは当面、監督交代を考えていない。
「私としては、彼があと5年でも10年でもここにいてくれて構わない」とホーネスはインタビューで強調した。彼はチームの急速な成長をコンパニの功績とし、「この特別な感覚、この成長は間違いなく我々の監督のおかげだ。15人、16人、あるいは18人の優れた個人選手が、一体感のあるチームになった。彼はすべての選手を成長させた」と語った。
シュトゥットガルトの戦術の達人に絶賛の声
ホネス氏は、ブンデスリーガという高圧的な環境でセバスチャンがシュトゥットガルトで示した手腕を称えた。2023年に降格危機でチームを率いた彼は、2部降格を回避し、2025年にはDFBポカール制覇を達成。期待に耐える力を証明した。
「彼には本当に脱帽だ」とホーネス氏は語り、「我々の監督に次ぐ最大の敬意を抱いている」と続けた。
特に主力離脱後の再建力を評価し、「彼は立ち直り、前へ進み、必ず戻ってくる。危機的状況でクラブを安定させた」と語った。
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バイエルン・ミュンヘンへの復帰は視野に入っているのか？
ミュンヘンへの移籍は、セバスティアン・ホーネスにとって「帰郷」だ。彼はバイエルンの内部事情に精通している。バイエルンU-19とリザーブを率いた後、ホッフェンハイムとシュトゥットガルトでトップリーグでの実績を残した。
23日、ベルリンのDFBポカール決勝では、現王者シュトゥットガルトがバイエルンを迎え、現監督と後継候補が直接対決する。