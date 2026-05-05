後任候補に言及しながらも、ウリはコンパニの仕事を強く信頼していると早々に明かした。コンパニはチームを再構築し、攻撃的なサッカーで首位に返り咲かせた。ウリは当面、監督交代を考えていない。

「私としては、彼があと5年でも10年でもここにいてくれて構わない」とホーネスはインタビューで強調した。彼はチームの急速な成長をコンパニの功績とし、「この特別な感覚、この成長は間違いなく我々の監督のおかげだ。15人、16人、あるいは18人の優れた個人選手が、一体感のあるチームになった。彼はすべての選手を成長させた」と語った。



