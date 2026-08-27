ホールは以前からレッドブルズの有望株として高く評価されており、今季は新指揮官マイケル・ブラッドリーの下で完全にチームに定着した。米国代表のストライカーである同選手はシーズン開幕戦からニューヨーク・レッドブルズで先発を務めており、16のゴール関与で指揮官の期待に応えている。チームは昨季に長年続いていたポストシーズン進出の記録が途切れたものの、今季はプレーオフ復帰が有力視されている。

ホールは声明で契約延長への喜びを語った。

「ニューヨーク・レッドブルズと新契約を結べて本当にうれしい」とホールは語った。「このクラブは自分の成長にとって大きな存在だったし、自分を信じてここまで導いてくれたすべての人に感謝している。選手として今も成長を続けていると感じているし、これからも努力を続け、向上し続け、このチームが目標を達成できるよう力になりたい」