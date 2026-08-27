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Goal.com
ライブ
Julian HallGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

「これからも仕事を続け、成長し続けられることに興奮している」 ニューヨーク・レッドブルズ、FWジュリアン・ホールと4年契約延長で合意

J. Hall
ニューヨーク レッドブルズ
MLS
アメリカ合衆国

18歳のジュリアン・ホールが、ニューヨーク・レッドブルズと4年間の契約延長にサインした。これにより、2030年までクラブに残る可能性がある。MLSクラブで12ゴールを記録しているこのFWは、以前の契約を1年以上残していた一方、複数の欧州クラブから長期的な関心を寄せられている。契約の金銭条件は公表されていない。

  • Julian HallGetty

    十分に値する契約だ

    ホールは以前からレッドブルズの有望株として高く評価されており、今季は新指揮官マイケル・ブラッドリーの下で完全にチームに定着した。米国代表のストライカーである同選手はシーズン開幕戦からニューヨーク・レッドブルズで先発を務めており、16のゴール関与で指揮官の期待に応えている。チームは昨季に長年続いていたポストシーズン進出の記録が途切れたものの、今季はプレーオフ復帰が有力視されている。

    ホールは声明で契約延長への喜びを語った。

    「ニューヨーク・レッドブルズと新契約を結べて本当にうれしい」とホールは語った。「このクラブは自分の成長にとって大きな存在だったし、自分を信じてここまで導いてくれたすべての人に感謝している。選手として今も成長を続けていると感じているし、これからも努力を続け、向上し続け、このチームが目標を達成できるよう力になりたい」

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  • imago-sport-1081815030.jpgSports Press Photo

    海外移籍の可能性は依然として高い

    今回の新契約により、ホールはレッドブルズの給与体系におけるU-22イニシアチブ枠へ移行することになるが、今後数年以内の欧州移籍を防ぐ効果はほとんどないとみられる。15歳でレッドブルズと契約したこの10代の選手には、欧州の強豪アトレティコ・マドリーに加え、ブンデスリーガのRBライプツィヒも関心を示していると報じられている。ホールはRBNYの下部組織出身選手として初めてU-22契約を結んだ選手であり、この種の合意に達したアメリカ人としては最年少となった。

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    USMNTの未来？

    ホールは今後数年間、アメリカ代表で役割を担う候補の一人になるとみられている。これまでアメリカの各年代別代表でプレーしており、A代表入りに向けて好位置につけているように見える。だが、ホールを巡っては争奪戦になる可能性もある。ポーランド代表としてもプレー資格を持っているためだ。ホールは『ESPN』に対し、USMNTでプレーすることについてマウリシオ・ポチェッティーノ監督と話をしたことはないと明かした。ポチェッティーノ監督率いるチームは9月末に4試合の親善試合を予定している。

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  • Michael Bradley NYRBGetty

    やるべきことは山ほどある

    ホールは、若手起用に大きく重点を置くブラッドリー率いる大幅に刷新されたニューヨーク・レッドブルズの一員となっている。このFWには、高く評価されるセントラルMFアドリ・メフメティも加わっており、同選手もまたアメリカ代表への招集が取り沙汰されている。レッドブルズは現在イースタン・カンファレンスで8位につけており、3試合勝利なしの流れを断ち切ることを目指している。

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