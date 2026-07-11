シャビは、ラ・マシアで見たヤマルが同年代と一線を画していたと振り返り、なぜ早くトップチームに起用したかったかも明かした。

「彼を実際に見る前から、バルセロナ周辺で噂を耳にしていた。人々はこぞってこの少年について話していた――かつて私がレオ（メッシ）について感じたのと同じだ」とシャビは『ザ・アスレティック』に記した。「『アルゼンチン人の選手がいて、本当に上手で、際立っている』と聞いていたが、ラミネについても私にとってはほぼ同じことが起きたのだ。

「初めて彼を見たのは、クラブが録画してくれたユースの試合だった。15歳の彼は2アシスト1ゴールを決め、何でもこなしていた。『なんてこった、我々のフォワードにはこんな選手はいない』と思った」

彼は15歳で練習に参加したが、ドリブル、判断力、冷静さが群を抜いており、ミスもほとんどなかった。

ロンドやポジショニングゲーム、トップチームとの練習試合でもミスをほとんどしない。クラブは彼を大切にし、好条件の契約を提示し、エージェントとも話し合った。準備が整ったと判断し、デビューさせた。明確な判断だった。」