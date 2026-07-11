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「これからの20年は彼のものになる」――ラミネ・ヤマルにはリオネル・メッシ、ディエゴ・マラドーナ、ペレ、ロナウドの面影が見える。バルセロナのレジェンド、シャビが初めてこの世代の才能を見たときの反応を明かした。
シャビはヤマルの並外れた才能に気づいたと振り返る。
シャビはバルセロナ下部でヤマルのプレーを初めて見たとき、彼がトップ選手になると確信した。元監督は、ヤマルの周囲の熱狂がメッシがトップチームに昇格する前を思い起こさせると語った。
15歳のヤマルの映像を見て、バルセロナに特別な選手が生まれたと確信した。契約問題が未解決で待機を指示されても、シャビはすぐに彼をトップチームの練習に参加させるよう動いた。
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シャビが、ヤマルがなぜすぐに頭角を現したのかを説明する
シャビは、ラ・マシアで見たヤマルが同年代と一線を画していたと振り返り、なぜ早くトップチームに起用したかったかも明かした。
「彼を実際に見る前から、バルセロナ周辺で噂を耳にしていた。人々はこぞってこの少年について話していた――かつて私がレオ（メッシ）について感じたのと同じだ」とシャビは『ザ・アスレティック』に記した。「『アルゼンチン人の選手がいて、本当に上手で、際立っている』と聞いていたが、ラミネについても私にとってはほぼ同じことが起きたのだ。
「初めて彼を見たのは、クラブが録画してくれたユースの試合だった。15歳の彼は2アシスト1ゴールを決め、何でもこなしていた。『なんてこった、我々のフォワードにはこんな選手はいない』と思った」
彼は15歳で練習に参加したが、ドリブル、判断力、冷静さが群を抜いており、ミスもほとんどなかった。
ロンドやポジショニングゲーム、トップチームとの練習試合でもミスをほとんどしない。クラブは彼を大切にし、好条件の契約を提示し、エージェントとも話し合った。準備が整ったと判断し、デビューさせた。明確な判断だった。」
メッシとの比較と、偉大な選手への道
シャビは、左利きで右ウイングを主戦場とし、ボールを要求する自信を持つメッシとヤマルを比較するのは避けられないと認めた。しかし、ヤマルをメッシと比べることで彼に不必要なプレッシャーがかかることには警鐘を鳴らした。
「レオと多くの共通点がある」とシャビは認めた。「だが、彼を史上最高の選手と比較するのは、少年にとって何の助けにもならない。余計なプレッシャーがかかるだけだ。ラミネは自分が特別だと自覚している。彼を見てそばにいればわかる。レオも自分が特別だと知っていたようにね」
彼はピッチ上のリーダーであり、18歳にして試合の行方を左右する。そんな選手はメッシ、マラドーナ、ペレ、ロナウドだけだった。彼は18歳ながらラ・リーガ3回、欧州選手権1回制し、W杯準々決勝に進んでいる。
「彼の野心と姿勢が正しければ、時代を象徴するスターになる。すでに世代トップ5に入り、私にとっては一味違う。彼が望めば、次の15～20年はラミンの時代だ。」
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ヤマルは急成長をさらに伸ばすことを目指している。
ヤマルはバルセロナとスペイン代表で定位置を確保して以来、成長を加速させ続けている。それでも彼の関心は2026年W杯のスペイン代表にある。ラ・ロハは準々決勝でベルギーを破り、準決勝のフランス戦に備えている。
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