この元代表選手は、チャンピオンズリーグの準々決勝でレアル・マドリードが勝ち進むことへの懐疑的な見方を、主にここ数年でチームを去った名だたる選手たちの離脱を理由として挙げた。
翻訳者：
「この2人の選手はもういない」：チャンピオンズリーグの激戦、レアル・マドリード対FCバイエルン・ミュンヘン戦で勝ち目はなし？
「レアル・マドリードには、あまり走り回らない選手が常にいた。バイエルン・ミュンヘンのようなトップチームは試合を支配する」と、クラマーはキックオフ前にPrime Videoの解説者として語った。「しかし、その後、（トニ）クロースと（ルカ）モドリッチが試合の流れを引き戻した。そして、一見すると覆りそうにない試合が、突然ひっくり返ったのだ。」
しかし、現在クロースとモドリッチはレアル・マドリードと契約を結んでおらず、これはドイツの最多優勝クラブにとって決定的な利点となっている。「彼らにはこの2人の選手がもういない。だからこそ、今日のレアル・マドリードはある種の悪循環に陥るだろうと思う。バイエルンが波状攻撃を仕掛け、レアルはそこから抜け出せないだろう」
確かにレアルは、とりわけ攻撃陣において依然として強力な布陣を誇っているが、これらの選手たちだけでは試合を単独で決着させることはできないとクラマーは指摘する。「私は1年半前にこう言った。彼らが擁するトップスターたちだけでは、レアル・マドリードはもうビッグマッチに勝てない。私はその主張を今も変えない。」
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フンメルスがティボ・クルトワの重要性を強調
専門家仲間のマッツ・フンメルスはこの発言に「100％」同意し、さらに別の選手を挙げた。「ここ数年の決定的な要因は、間違いなくティボ・クルトワだった。彼はここで数多くの試合とタイトルをもたらした。それにもかかわらず、彼は十分な評価を受けていない。少なくとも2つの決勝戦は彼一人で決着をつけたし、それ以前のラウンドでも同様だったと言えるだろう。」
クルトワは依然としてレアルと契約中だが、筋肉断裂のためバイエルンとのCL2試合を欠場することになる。彼の代わりに「ブランコス」のゴールを守るのは控えのアンドリー・ルニンだが、フンメルスは彼をベルギー人選手と同等のレベルとは見ていない。「ルニンは悪いゴールキーパーではないが、あのクオリティは持っていない。試合をキープしてくれるゴールキーパーは、それだけの価値があるんだ。」