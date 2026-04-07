「この2人の選手はもういない」：チャンピオンズリーグの激戦、レアル・マドリード対FCバイエルン・ミュンヘン戦で勝ち目はなし？

「レアル・マドリードには、あまり走り回らない選手が常にいた。バイエルン・ミュンヘンのようなトップチームは試合を支配する」と、クラマーはキックオフ前にPrime Videoの解説者として語った。「しかし、その後、（トニ）クロースと（ルカ）モドリッチが試合の流れを引き戻した。そして、一見すると覆りそうにない試合が、突然ひっくり返ったのだ。」

しかし、現在クロースとモドリッチはレアル・マドリードと契約を結んでおらず、これはドイツの最多優勝クラブにとって決定的な利点となっている。「彼らにはこの2人の選手がもういない。だからこそ、今日のレアル・マドリードはある種の悪循環に陥るだろうと思う。バイエルンが波状攻撃を仕掛け、レアルはそこから抜け出せないだろう」

確かにレアルは、とりわけ攻撃陣において依然として強力な布陣を誇っているが、これらの選手たちだけでは試合を単独で決着させることはできないとクラマーは指摘する。「私は1年半前にこう言った。彼らが擁するトップスターたちだけでは、レアル・マドリードはもうビッグマッチに勝てない。私はその主張を今も変えない。」