「レニーは本当にかわいそうだ」とナゲルスマン監督は語った。ドイツ代表は日曜にシカゴでアメリカと最終テストを戦う。レナート・カールは土曜の最終練習で筋肉を断裂し、ワールドカップ出場を逃した。
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「この重要な要素を見逃してはならない」：ユリアン・ナーゲルスマンがアッサン・ウエドラオゴを高く評価し、サイード・エル・マラを評価しなかった理由
ナゲルスマン監督によると、負傷は『ビルト』紙が報じた「通常練習後の特別練習の最後のシュート」ではなく、「中盤のシュート練習中」に起きた。しかも「比較的単純なシュート」だった。 18歳の右ウイングは「すぐに事態の深刻さに気づき、涙を流した」という。
ナゲルスマンは「4〜6週間、あるいはそれ以上離脱する」と説明した。そのため、7月20日のバイエルン練習再開にも間に合わない可能性がある。
後釜にはアッサン・ウエドラオゴが選ばれた。ナゲルスマンは、サイード・エル・マラやケビン・シャデ、カリム・アデイエミ、クリス・フューリッヒといった同ポジションの選手ではなく、中盤のウエドラオゴを選んだ。この采配はファンや専門家に驚きをもたらした。 ナゲルスマンは、RBライプツィヒ所属の20歳セントラルMFを選んだ理由について、ポジションよりも昨年11月のDFBキャンプでの印象、性格、現在のコンディションを評価したと説明した。
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ユリアン・ナーゲルスマン監督がアサン・ウエドラオゴ追加招集の理由を説明した
「左にはヴィルツとバイアー、右にはサネとレウェリングの4人がいます。ハーヴェルツとムシアラも両翼をこなせます」とナゲルスマン監督は説明した。カールがいてもいなくても、代表には十分な数のウイングがいるという。
だからこそ、若手を連れて行きたく、その中で最も印象に残ったレニーを選んだ。 「クラブでの状況だけでなく、代表でのパフォーマンスも評価しなければならない」とナゲルスマン。さらに「ウエドラオゴは安定感があり、チーム内評価も高い。人柄も良く、能力もある」と続けた。これは、エル・マラに対する間接的な批判とも取れる。
さらに、ナゲルスマンが挙げた別の論点も客観的に見て納得できる。特にエル・マラと比較すると、ウエドラオゴは現在、明らかにフィジカルコンディションが優れている。シーズン終了後、RBライプツィヒのマーケティングツアーで南アフリカを訪れたことが彼に有利に働いた。一方、エル・マラは3週間前に1.FCケルンから休暇に入り、トレーニングから離れていた。
エル・マラは2週間半トレーニングしておらず、最後の試合は5月16日だった。一方、ウードラゴーは5月29日に試合を行い、リズムを維持している」と説明した。 1週間かけてコンディションを整える必要がある選手は、代表では使えない」と結論付けた。
2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナル 7 攻撃 アサネ・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11