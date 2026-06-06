「左にはヴィルツとバイアー、右にはサネとレウェリングの4人がいます。ハーヴェルツとムシアラも両翼をこなせます」とナゲルスマン監督は説明した。カールがいてもいなくても、代表には十分な数のウイングがいるという。

だからこそ、若手を連れて行きたく、その中で最も印象に残ったレニーを選んだ。 「クラブでの状況だけでなく、代表でのパフォーマンスも評価しなければならない」とナゲルスマン。さらに「ウエドラオゴは安定感があり、チーム内評価も高い。人柄も良く、能力もある」と続けた。これは、エル・マラに対する間接的な批判とも取れる。

さらに、ナゲルスマンが挙げた別の論点も客観的に見て納得できる。特にエル・マラと比較すると、ウエドラオゴは現在、明らかにフィジカルコンディションが優れている。シーズン終了後、RBライプツィヒのマーケティングツアーで南アフリカを訪れたことが彼に有利に働いた。一方、エル・マラは3週間前に1.FCケルンから休暇に入り、トレーニングから離れていた。

エル・マラは2週間半トレーニングしておらず、最後の試合は5月16日だった。一方、ウードラゴーは5月29日に試合を行い、リズムを維持している」と説明した。 1週間かけてコンディションを整える必要がある選手は、代表では使えない」と結論付けた。