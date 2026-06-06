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Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images
Nino Duit

翻訳者：

「この重要な要素を見逃してはならない」：ユリアン・ナーゲルスマンがアッサン・ウエドラオゴを高く評価し、サイード・エル・マラを評価しなかった理由

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 ドイツ
ドイツ
親善試合
アサン・ウエドラオゴ
レナート・カール
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツ代表のナーゲルスマン監督は、カール選手の負傷経緯を説明し、ウエドラオゴ選手を急きょ招集した理由を明らかにした。

「レニーは本当にかわいそうだ」とナゲルスマン監督は語った。ドイツ代表は日曜にシカゴでアメリカと最終テストを戦う。レナート・カールは土曜の最終練習で筋肉を断裂し、ワールドカップ出場を逃した。

  • ナゲルスマン監督によると、負傷は『ビルト』紙が報じた「通常練習後の特別練習の最後のシュート」ではなく、「中盤のシュート練習中」に起きた。しかも「比較的単純なシュート」だった。 18歳の右ウイングは「すぐに事態の深刻さに気づき、涙を流した」という。

    ナゲルスマンは「4〜6週間、あるいはそれ以上離脱する」と説明した。そのため、7月20日のバイエルン練習再開にも間に合わない可能性がある。

    後釜にはアッサン・ウエドラオゴが選ばれた。ナゲルスマンは、サイード・エル・マラやケビン・シャデ、カリム・アデイエミ、クリス・フューリッヒといった同ポジションの選手ではなく、中盤のウエドラオゴを選んだ。この采配はファンや専門家に驚きをもたらした。 ナゲルスマンは、RBライプツィヒ所属の20歳セントラルMFを選んだ理由について、ポジションよりも昨年11月のDFBキャンプでの印象、性格、現在のコンディションを評価したと説明した。

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  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    ユリアン・ナーゲルスマン監督がアサン・ウエドラオゴ追加招集の理由を説明した

    「左にはヴィルツとバイアー、右にはサネとレウェリングの4人がいます。ハーヴェルツとムシアラも両翼をこなせます」とナゲルスマン監督は説明した。カールがいてもいなくても、代表には十分な数のウイングがいるという。

    だからこそ、若手を連れて行きたく、その中で最も印象に残ったレニーを選んだ。 「クラブでの状況だけでなく、代表でのパフォーマンスも評価しなければならない」とナゲルスマン。さらに「ウエドラオゴは安定感があり、チーム内評価も高い。人柄も良く、能力もある」と続けた。これは、エル・マラに対する間接的な批判とも取れる。

    さらに、ナゲルスマンが挙げた別の論点も客観的に見て納得できる。特にエル・マラと比較すると、ウエドラオゴは現在、明らかにフィジカルコンディションが優れている。シーズン終了後、RBライプツィヒのマーケティングツアーで南アフリカを訪れたことが彼に有利に働いた。一方、エル・マラは3週間前に1.FCケルンから休暇に入り、トレーニングから離れていた。

    エル・マラは2週間半トレーニングしておらず、最後の試合は5月16日だった。一方、ウードラゴーは5月29日に試合を行い、リズムを維持している」と説明した。 1週間かけてコンディションを整える必要がある選手は、代表では使えない」と結論付けた。

  • 2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナル7
    攻撃アサネ・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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