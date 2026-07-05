「ベテラン対若手」「フェラーリ対メルセデス」の対決が週末を彩った。スプリント予選はハミルトンが制したが、スプリントレースと本戦予選は10代のアントネッリがトップ。ルクレールも2番手につけた。

ピットレーンでも緊張が高まった。フェラーリのフレッド・ヴァスールとメルセデスのトト・ウォルフは軍拡競争とコスト上限を巡って小競り合いを繰り広げた。ウォルフの懸念をヴァスールは不正行為の非難と受け止めた。 「フレッドはすぐ感情的になるが、25年来の友人だ」とウォルフはスカイのインタビューで語った。「我々はまずライバルであり、順風満帆な時期も困難な時期もある」

スタートでポールポジションのアントネッリが出遅れ、フェラーリ2台が先行。ルクレールがトップに立ち、ハミルトンが続いた。 しかしスタートでわずかに前進し5秒ペナルティ。ハミルトンがピットでタイムを消化する間、アントネッリは着実に迫り11周目で抜き去った。

ハミルトンは抗議したが、チームはピットへ呼び戻した。「タイヤは大丈夫だ」と無線で訴えた。ペナルティを消化し、コースに戻ったときはフェルスタッペンとラッセルの後ろ。目標は3位だった。

3番手にはなおもフェルスタッペンがいた。しかしその前に、ハミルトンはまずラッセルを抜く必要があった。2度のオーバーテイク失敗後、ラッセルのタイヤが徐々にパンクし始めたことがハミルトンを助けた。ラッセルは再びピットインを余儀なくされ、シルバーストーン初表彰台の望みは消えたように見えた。

15周を残してアントネッリは7秒遅れでピットへ。直後にマシンが故障し、大混戦の終盤へ。