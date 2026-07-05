チャールズ・ルクレールはイギリスGPで今季初優勝。過去4戦は4人異なる優勝者が誕生した。 モナコ出身のレクラークはシルバーストーンでジョージ・ラッセルと最多タイトル記録保持者ルイス・ハミルトンを抑えて優勝。選手権首位のキミ・アントネッリが終盤のメカニカルトラブルで後退し、タイトル争いはさらに混沌とした。アントネッリより不運だったのはマックス・フェルスタッペンだ。
4度の王者は3位走行中にクラッシュし、レース終了までセーフティカーが導入された。「このマシンはクソだ！」と無線で怒りを爆発させた。
チャールズ・ルクレールはイギリスGPで今季初優勝。過去4戦は4人異なる優勝者が誕生した。 モナコ出身のレクラークはシルバーストーンでジョージ・ラッセルと最多タイトル記録保持者ルイス・ハミルトンを抑えて優勝。選手権首位のキミ・アントネッリが終盤のメカニカルトラブルで後退し、タイトル争いはさらに混沌とした。アントネッリより不運だったのはマックス・フェルスタッペンだ。
4度の王者は3位走行中にクラッシュし、レース終了までセーフティカーが導入された。「このマシンはクソだ！」と無線で怒りを爆発させた。
「やっとだ！」ルクレールはピットに無線で伝えた。彼の最後の優勝は2024年秋だった。「努力は報われる」。一方、2位のアントネッリはレース終了10周前、「何かが壊れた」と無線で怒声を上げた。 ペースが落ちたイタリア人ドライバーはポイント獲得を狙ったが叶わなかった。終盤、フェルスタッペンのコースアウトでセーフティカーが導入された。
トップ走っていたフェラーリ2台は新品タイヤに交換。これによりラッセルはハミルトンを抜き2位に浮上し、レースがセーフティカー導入のまま終了したため順位を維持した。選手権ではラッセルがアントネッリに25点差、ハミルトンはさらに7点離された。
一方、ニコ・ヒュルケンベルグは38周目でマシンをリタイアし、ポイント圏内に入れなかった。今季初ポイントはまだ遠い。2025年シルバーストーンで15年ぶり3位に入った快挙は、いまだ再現されていない。
「ベテラン対若手」「フェラーリ対メルセデス」の対決が週末を彩った。スプリント予選はハミルトンが制したが、スプリントレースと本戦予選は10代のアントネッリがトップ。ルクレールも2番手につけた。
ピットレーンでも緊張が高まった。フェラーリのフレッド・ヴァスールとメルセデスのトト・ウォルフは軍拡競争とコスト上限を巡って小競り合いを繰り広げた。ウォルフの懸念をヴァスールは不正行為の非難と受け止めた。 「フレッドはすぐ感情的になるが、25年来の友人だ」とウォルフはスカイのインタビューで語った。「我々はまずライバルであり、順風満帆な時期も困難な時期もある」
スタートでポールポジションのアントネッリが出遅れ、フェラーリ2台が先行。ルクレールがトップに立ち、ハミルトンが続いた。 しかしスタートでわずかに前進し5秒ペナルティ。ハミルトンがピットでタイムを消化する間、アントネッリは着実に迫り11周目で抜き去った。
ハミルトンは抗議したが、チームはピットへ呼び戻した。「タイヤは大丈夫だ」と無線で訴えた。ペナルティを消化し、コースに戻ったときはフェルスタッペンとラッセルの後ろ。目標は3位だった。
3番手にはなおもフェルスタッペンがいた。しかしその前に、ハミルトンはまずラッセルを抜く必要があった。2度のオーバーテイク失敗後、ラッセルのタイヤが徐々にパンクし始めたことがハミルトンを助けた。ラッセルは再びピットインを余儀なくされ、シルバーストーン初表彰台の望みは消えたように見えた。
15周を残してアントネッリは7秒遅れでピットへ。直後にマシンが故障し、大混戦の終盤へ。
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