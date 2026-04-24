「この質問には、本当に正直に答えます」：ヴィンセント・コンパニーが明かす、FCバイエルンのコーチ陣の定番話題

それでもコンパニーは試合ごとに難しい決断を迫られている。右に誰を、左に誰を起用するかだ。両者ともどちらのポジションもこなせる。前半戦は同時に先発する場合、ライマーを右、スタニシッチを左に置くことが多かった。しかし最近は逆の配置が増え、チャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦や水曜日のDFBポカール準決勝のバイエル・レバークーゼン戦でも同じ布陣だった。

金曜の会見でコンパニは「正直、週に一度はコーチングルームでこの話題を話し合う。どちらが左右どちらかに適しているかは分からない。どちらが左右でより良いプレーをするか、答えはほぼ出ない。これは贅沢な悩みだ」と語った。