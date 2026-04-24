大一番で不可欠なバイエルンのサイドバック、コンラッド・ライマー（28）とヨシップ・スタニシッチ（26）。 コンパニー監督も、対戦相手も2人を無視できない。堅実な守備だけでなく、攻撃でも存在感を示す。ライマーは公式戦13得点、スタニシッチも10得点をマークしている。
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「この質問には、本当に正直に答えます」：ヴィンセント・コンパニーが明かす、FCバイエルンのコーチ陣の定番話題
それでもコンパニーは試合ごとに難しい決断を迫られている。右に誰を、左に誰を起用するかだ。両者ともどちらのポジションもこなせる。前半戦は同時に先発する場合、ライマーを右、スタニシッチを左に置くことが多かった。しかし最近は逆の配置が増え、チャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦や水曜日のDFBポカール準決勝のバイエル・レバークーゼン戦でも同じ布陣だった。
金曜の会見でコンパニは「正直、週に一度はコーチングルームでこの話題を話し合う。どちらが左右どちらかに適しているかは分からない。どちらが左右でより良いプレーをするか、答えはほぼ出ない。これは贅沢な悩みだ」と語った。
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FCバイエルン：アルフォンソ・デイヴィスが先発入りを狙う
左サイドバックのポジションでは、復帰したアルフォンソ・デイヴィスも出場機会を求めて存在感を高めている。25歳のカナダ人選手は前十字靭帯断裂で数か月戦線離脱し、12月の復帰後に病気と筋断裂で再び離脱した。しかし4月初めからコンディションを取り戻しており、コンパニは「徐々に本来の調子を取り戻しつつある」と語る。
先週の日曜日、VfBシュトゥットガルト戦では先発し1得点を記録。レアル・マドリードとの第2戦やレバークーゼン戦でも途中出場から好プレーを見せた。