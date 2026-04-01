「この議論には加わりたくない」――日本戦での「痛恨の敗戦」後、トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表に関する「プレッシャー」の質問に反論

日本戦での敗北に加え、欠場選手のリストが長引いていることが、イングランド代表のコーチ陣を懸念させている。国内リーグのシーズン終盤を見据え、このドイツ人監督は主力選手たちのコンディションについて不安を感じていることを認めた。

「週末やその先、テレビで試合を見るのは恐ろしいことになるだろう。これからは、どんな筋肉の怪我でも選手が欠場することになりかねないからだ」とトゥヘルは語った。「選手が離脱したり、怪我をしたりするのは、それだけでも不愉快なことだが、さらに我々のキャンプにおいて重要な存在であるジョーダン・ヘンダーソンが欠場し、デクラン・ライスも欠場し、ブカヨ［サカ］も欠場している。

彼らは各クラブのキャプテンであり、チームの基準を牽引する存在だ。さらにハリー・ケインも離脱したため、実質的にリーダーシップグループが不在の状態だ。これは当然、チーム全体に影響を及ぼす……今後8週間、私は当然ながら懸念を抱いている。選手たちにとってすべてが順調に進み、健康でいられることを願っている。」