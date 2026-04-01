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「この議論には加わりたくない」――日本戦での「痛恨の敗戦」後、トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表に関する「プレッシャー」の質問に反論
トゥヘル監督、「重圧」に関する噂を一蹴
ナショナル・スタジアムでの悔しい1-0の敗戦後、トゥヘル監督は、イングランド代表としてプレーすることのプレッシャーが、現在の主力選手たちにとって重荷になりすぎているのではないか、と直接問われた。ドイツ人指揮官は長い沈黙を挟んだ後、ITV Sportのこの質問に対し、きっぱりとこう反論した。「いいえ。そうは思いません。 この議論には加わりたくない。我々が何を成し遂げたいのか、どうプレーしたいのかは極めて明確であり、原則や実行、思考、そしてその意味にこそ重点を置きたいからだ。プレッシャーはつきものだ。イングランド代表としてプレーすることには、騒音もつきものだ。それが現実なのだ。 選手たちがそれにどう適応するかを見極める必要がある。試してみなければそれは分からない。だから我々は試したのだ。そしてそこから学ばなければならない。」
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ホームでの敗戦は「本当に痛い」
ワールドカップが刻一刻と近づく中、日本との親善試合での敗戦は、先週のウルグアイ戦での引き分けに続き、イングランドにとってさらなる現実を突きつける結果となった。試合の大部分でボール支配率で優位に立っていたにもかかわらず、一瞬の集中力の欠如からブライトンのスター選手・三刀がカウンター攻撃でゴールを決め、ホームチームはエリオット・アンダーソンがポストを叩くなどチャンスを作ったものの、同点ゴールを奪うことはできなかった。
この結果について、明らかに悔しさをにじませたトゥヘル監督は、ホームの観客の前で敗れたことは受け入れがたい苦い結果だと認めた。「確かに痛い。負けるのはいつだって辛いものだが、ホームで負けるのは特に辛い。前半のたった1回のカウンター攻撃で、些細なミスが命取りになった。こうした試合は必要だ。相手が手強いことは分かっていたし、我々は数人の選手を欠いていた」と監督は付け加えた。
負傷者の相次ぐ離脱がワールドカップに向けた準備を妨げている
日本戦での敗北に加え、欠場選手のリストが長引いていることが、イングランド代表のコーチ陣を懸念させている。国内リーグのシーズン終盤を見据え、このドイツ人監督は主力選手たちのコンディションについて不安を感じていることを認めた。
「週末やその先、テレビで試合を見るのは恐ろしいことになるだろう。これからは、どんな筋肉の怪我でも選手が欠場することになりかねないからだ」とトゥヘルは語った。「選手が離脱したり、怪我をしたりするのは、それだけでも不愉快なことだが、さらに我々のキャンプにおいて重要な存在であるジョーダン・ヘンダーソンが欠場し、デクラン・ライスも欠場し、ブカヨ［サカ］も欠場している。
彼らは各クラブのキャプテンであり、チームの基準を牽引する存在だ。さらにハリー・ケインも離脱したため、実質的にリーダーシップグループが不在の状態だ。これは当然、チーム全体に影響を及ぼす……今後8週間、私は当然ながら懸念を抱いている。選手たちにとってすべてが順調に進み、健康でいられることを願っている。」
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最終メンバーの選出が迫っている
3月の国際試合期間が終わり、トゥヘル監督の関心は6月に行われるニュージーランド戦とコスタリカ戦という最終調整試合へと移っている。その頃には、同監督はワールドカップに向けた最終26人のメンバーを確定させ、希望する先発メンバーの構想もより明確になっているはずだ。