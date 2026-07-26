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Granit XhakaSunderland
Moataz Elgammal

翻訳者：

「この話題は終わりだ！」――サンダーランドのレジス・ル・ブリス監督が、グラニット・シャカのチェルシー移籍をきっぱり否定。

移籍情報
グラニト・ジャカ
チェルシー
サンダーランド
レジス・ル・ブリ
プレミアリーグ

サンダーランドのレジス・ル・ブリス監督は、グラニット・シャカの今夏チェルシーへの移籍を否定した。シャカはスタンフォード・ブリッジへの移籍が噂されていたが、ル・ブリス監督は、ヨーロッパリーグを控えるチームで主将が全力を尽くしていると強調した。


  • チェルシーのオファーがサンダーランドに拒否された

    英紙『ガーディアン』によると、サンダーランドはチェルシーからシャカに提示された800万ポンドのオファーを即座に拒否した。

    チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、レバークーゼンで指導したシャカとの再会を望んでいた。

    昨季のヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献したシャカをサンダーランドは手放すつもりはなく、2028年6月30日までの契約も残っている。チェルシーは依然として関心を示しているが、サンダーランドは欧州戦を見据え、シャカ残留に固執している。


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  • Granit XhakaSunderland

    ル・ブリス、移籍説を否定

    ル・ブリス監督は、土曜のリヴァプールとのプレシーズンマッチで2-4で敗れた後、こう語った。 「その話題は終わりです。彼は将来について明確です。サンダーランドを愛し、残留を希望し、クラブの未来を築きたいと考えています。優れたキャプテンであり、素晴らしいリーダーです。」

    移籍市場については「静かな展開になる。表立って目立たない形で進める。具体的な情報は明かさない。舞台裏で懸命に動いており、静かに進めることが極めて重要だからだ。そうでなければ大混乱になってしまう。昨シーズンは14人の新戦力を獲得したが、今年は異なる市場になるだろう」と語った。 様子を見よう」

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    かけがえのない経験

    シャカはサンダーランドに豊富なトップレベル経験をもたらす。アーセナルでは297試合23ゴール、FAカップ2回制覇。

    ドイツではボルシア・メンヒェングラートバッハで140試合9ゴール、バイエル・レバークーゼンで99試合6ゴールを記録。レバークーゼンではブンデスリーガ、ドイツカップ、ドイツ・スーパーカップ各1回制した。

    昨季はサンダーランドでプレミアリーグ34試合に出場し1ゴール6アシストを記録。スイス代表として2026年W杯ベスト8進出にも貢献した。

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  • Granit XhakaSunderland

    サンダーランドの今後はどうなるのか？

    シャカ残留が決まり、サンダーランドはプレミアリーグ開幕とヨーロッパリーグを見据え、試合仕様のコンディション作りへ集中する。ル・ブリス監督はプレシーズンツアーでも選手を厳しく評価し、必要なら微調整を行う。一方、チェルシーは移籍市場が進むにつれ、アロンソ監督の下で中盤補強の代替案を探すことになる。

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