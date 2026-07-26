「この話題は終わりだ！」――サンダーランドのレジス・ル・ブリス監督が、グラニット・シャカのチェルシー移籍をきっぱり否定。

英紙『ガーディアン』によると、サンダーランドはチェルシーからシャカに提示された800万ポンドのオファーを即座に拒否した。

チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、レバークーゼンで指導したシャカとの再会を望んでいた。

昨季のヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献したシャカをサンダーランドは手放すつもりはなく、2028年6月30日までの契約も残っている。チェルシーは依然として関心を示しているが、サンダーランドは欧州戦を見据え、シャカ残留に固執している。



