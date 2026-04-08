バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルもこれを称賛し、ゴールキーパーのパフォーマンスを「見事」と評した。「正直なところ、このパフォーマンスには驚いていない。マヌはシーズンを通してこのレベルでプレーしている。彼はどこに立つべきかという感覚が優れており、今日の試合でも何度かチームを救ってくれた。」

しかし、エベル氏はドイツ代表への復帰の可能性については言及を避けた。「今日は代表監督の件についてはコメントできない」と彼は微笑みながら語った。

米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを数ヶ月後に控え、DFB（ドイツサッカー連盟）はゴールキーパーの起用を巡る議論の真っ只中にいる。ジュリアン・ナーゲルスマン代表監督は当初、ホッフェンハイムのオリバー・バウマンを大会の正ゴールキーパーに指名していたが、多くの専門家からはノイアーの招集を求める声が上がっている。

40歳のノイアーは、DFBのゴールマウスで15年近く正GKを務めてきたが、2024年の自国開催欧州選手権でスペインに敗れ準々決勝で敗退した後、代表からの早期引退を発表していた。 ノイアーの後継としては、長年控えGKを務めてきたマルク＝アンドレ・テル・ステゲンが想定されていたが、今シーズンは度重なる負傷により、選出される可能性は極めて低いと見られている。