「今、その話題に触れましょうか？」と、ドイツの最多優勝クラブの主将は、ミュンヘンが2対1で勝利した後、ミックスゾーンにいた記者たちからドイツ代表への復帰の可能性について問われると、そう尋ねた。
翻訳者：
「この話題についてはここでは触れない」：レアル・マドリード戦で素晴らしい活躍を見せたバイエルンのGKマヌエル・ノイアーが、ある話題について明確な姿勢を示した
その後、ノイアーは次のように続けた。「先ほども言った通り、ここではこの話題には触れない。今日、我々はどこでプレーしたのか？あれは素晴らしいパフォーマンスだった。今は代表チームの話ではない。私は言いたいことは言ったし、今はFCバイエルンに集中している。」
40歳の彼は、何よりも「この試合に勝った」ことが重要だと語った。「第2戦でもそれを証明することが重要だ。それ以外は私にとって何の意味もない。」
ノイアーはレアル・マドリード戦でピッチ上で圧倒的な存在感を示し、キリアン・エムバペやビニシウス・ジュニアを中心としたレアルの攻撃を何度も見事に防ぎ、試合終了後にはUEFAから公式の「マン・オブ・ザ・マッチ賞」も授与された。
- AFP
エベルルがノイアーを称賛：「我々の救い主だった」
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルもこれを称賛し、ゴールキーパーのパフォーマンスを「見事」と評した。「正直なところ、このパフォーマンスには驚いていない。マヌはシーズンを通してこのレベルでプレーしている。彼はどこに立つべきかという感覚が優れており、今日の試合でも何度かチームを救ってくれた。」
しかし、エベル氏はドイツ代表への復帰の可能性については言及を避けた。「今日は代表監督の件についてはコメントできない」と彼は微笑みながら語った。
米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを数ヶ月後に控え、DFB（ドイツサッカー連盟）はゴールキーパーの起用を巡る議論の真っ只中にいる。ジュリアン・ナーゲルスマン代表監督は当初、ホッフェンハイムのオリバー・バウマンを大会の正ゴールキーパーに指名していたが、多くの専門家からはノイアーの招集を求める声が上がっている。
40歳のノイアーは、DFBのゴールマウスで15年近く正GKを務めてきたが、2024年の自国開催欧州選手権でスペインに敗れ準々決勝で敗退した後、代表からの早期引退を発表していた。 ノイアーの後継としては、長年控えGKを務めてきたマルク＝アンドレ・テル・ステゲンが想定されていたが、今シーズンは度重なる負傷により、選出される可能性は極めて低いと見られている。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
時間
試合
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
4月22日（水）
20時45分
バイエル・レバークーゼン 対 FCバイエルン（DFBポカール）