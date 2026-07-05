フランスはパラグアイを1－0で下し、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。試合は技術より激しい接触が目立った。70分のキリアン・ムバッペのPKが勝敗を分け、フランスは90分間「汚い手口」の嵐にさらされた。

13回のファウルと激しいタックルでフランス攻撃陣を脅かしたが、この南米チームはイエローカード1枚も受けなかった。一方、ディディエ・デシャン率いるフランスは3回の警告を受け、審判の保護がないと感じたフランス陣営には不満が募った。