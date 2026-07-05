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翻訳者：
「この試合ならレッドカードを4枚ももらうだろう！」――ズラタン・イブラヒモビッチは、キリアン・ムバッペ率いるフランスとの熱戦でパラグアイが用いた「汚い手口」に反応した。
パラグアイの激しいプレッシングも、フランスの勢いを止めることはできなかった
フランスはパラグアイを1－0で下し、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。試合は技術より激しい接触が目立った。70分のキリアン・ムバッペのPKが勝敗を分け、フランスは90分間「汚い手口」の嵐にさらされた。
13回のファウルと激しいタックルでフランス攻撃陣を脅かしたが、この南米チームはイエローカード1枚も受けなかった。一方、ディディエ・デシャン率いるフランスは3回の警告を受け、審判の保護がないと感じたフランス陣営には不満が募った。
- AFP
ズラタンは、自分なら冷静さを失っていただろうと認めた
フォックス・スポーツのインタビューでイブラヒモビッチは、あの状況なら自分は4枚のレッドカードをもらっていたと語った。荒れた展開にもフランス代表が集中力を保ったことを評価しつつ、「挑発にひっかからず、冷静さを保つことが重要だった」と述べた。
「彼らにとって、今日はこれまでとは異なる試練だった」とイブラヒモビッチは語った。「重要なのは、挑発に乗らず、落ち着きを保ち、冷静さを失わず、バランスを崩さないことだった。そして、彼らが仕掛けてくる罠にはかからないことだ。僕ならこの試合でレッドカードを4枚ももらっていただろう！ もしかしたら誰かを……に送ってしまっていたかもしれないが、まあ、それはそれだ。 俺は本物の試合がしたい。挑発されるのは嫌いだが、それもサッカーの一部だ。」
挑発への最善の対応策
イブラヒモビッチは、全面的な乱闘を避けた「レ・ブルー」の成熟さを強調した。この伝説的フォワードは、厳しい状況でも勝ったフランスが対戦相手に強力なメッセージを送ったと語る。プロとして冷静に戦う姿が、優勝候補の証だと指摘した。
「フランスは冷静でリラックスしていた」とイブラヒモビッチは付け加えた。「彼らはやるべきことをやった。相手には笑顔を見せた。それが最善の対応だ――笑顔を見せ、ゴールを決め、試合に勝ち、サポーターのもとへ駆け寄って祝う。それが最善の対応だ。」
- Getty
準々決勝の激戦が待ち受けている
フランスは、ソーシャルメディアで「UFCスタイル」と称された戦術を克服し、多様なスタイルの相手に適応できることを示した。次は、カナダを破ってベスト8進出したモロッコとの一戦に集中する。 このカードは4年前、カタールでの前回大会と同じ組み合わせだ。準決勝ではフランスがテオ・エルナンデスとランダル・コロ・ムアニのゴールで2－0とモロッコを下している。
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