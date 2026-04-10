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Christian Guinin

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「この組み合わせは格別だ」：マックス・エベルがバイエルン監督ヴィンセント・コンパニーを絶賛

ブンデスリーガ
ヴァンサン・コンパニ
ザンクト・パウリ 対 バイエルン
ザンクト・パウリ
バイエルン

金曜日、40歳を迎えるヴィンセント・コンパニを称え、マックス・エベルルはバイエルン・ミュンヘンの会見で賛辞を贈った。

ミュンヘンのスポーツディレクターは、ドイツ記録保持クラブが土曜18時30分のアウェイ戦（対FCザンクトパウリ）のためハンブルクへ出発する前、記者会見だけではコンパニ監督を人としてもどれほど評価しているか十分に伝えられないと語った。

  • 「ヴィニー（ヴィンセント・コンパニ）は、人間としても監督としても人々を結びつける並外れた才能を持っています。いつも親しみやすく、親切で、誰に対してもオープンです。 一方でピッチでは求めるものを明確に理解しています。40歳という若さでクラブとチームを率いるこの組み合わせは極めて特別だ」とエベルは語った。

    また、ミュンヘンのスポーツディレクターは2年前の経緯も明かした。当初はユリアン・ナーゲルスマンやラルフ・ラングニックが辞退し、最終的にコンパニーを選出したという。

    「私たちは彼の監督としての成果をスポーツ面から分析しました。バーンリーやアンデルレヒトで100ポイント超えて昇格し、プレミアリーグで降格したものの、彼がどんなサッカーをし、どうチームを組み立てるかは明確でした。それを私たちのチームに当てはめようと考えました」とエベルは語った。

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    コンパニ率いるFCバイエルン、圧倒的なシーズンを送る

    今シーズン、コンパニー率いるバイエルンは3冠の可能性を残している。ブンデスリーガではドルトムントに9ポイント差をつけ優勝目前。カップ戦は準決勝と準々決勝に進出した。

    さらに土曜のザンクト・パウリ戦で2得点を挙げれば、1971-72シーズンに自身がマークしたブンデスリーガ最多101得点を更新する。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    時間

    試合

    4月11日（土）

    18時30分

    FCザンクト・パウリ vs. FCバイエルン（ブンデスリーガ）

    4月15日（水）

    21時

    FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）

    4月19日（日）

    17時30分

    FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）

    4月22日（水）

    20:45

    バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）

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