「この組み合わせは格別だ」：マックス・エベルがバイエルン監督ヴィンセント・コンパニーを絶賛

「ヴィニー（ヴィンセント・コンパニ）は、人間としても監督としても人々を結びつける並外れた才能を持っています。いつも親しみやすく、親切で、誰に対してもオープンです。 一方でピッチでは求めるものを明確に理解しています。40歳という若さでクラブとチームを率いるこの組み合わせは極めて特別だ」とエベルは語った。

また、ミュンヘンのスポーツディレクターは2年前の経緯も明かした。当初はユリアン・ナーゲルスマンやラルフ・ラングニックが辞退し、最終的にコンパニーを選出したという。

「私たちは彼の監督としての成果をスポーツ面から分析しました。バーンリーやアンデルレヒトで100ポイント超えて昇格し、プレミアリーグで降格したものの、彼がどんなサッカーをし、どうチームを組み立てるかは明確でした。それを私たちのチームに当てはめようと考えました」とエベルは語った。