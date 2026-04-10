ミュンヘンのスポーツディレクターは、ドイツ記録保持クラブが土曜18時30分のアウェイ戦（対FCザンクトパウリ）のためハンブルクへ出発する前、記者会見だけではコンパニ監督を人としてもどれほど評価しているか十分に伝えられないと語った。
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「この組み合わせは格別だ」：マックス・エベルがバイエルン監督ヴィンセント・コンパニーを絶賛
「ヴィニー（ヴィンセント・コンパニ）は、人間としても監督としても人々を結びつける並外れた才能を持っています。いつも親しみやすく、親切で、誰に対してもオープンです。 一方でピッチでは求めるものを明確に理解しています。40歳という若さでクラブとチームを率いるこの組み合わせは極めて特別だ」とエベルは語った。
また、ミュンヘンのスポーツディレクターは2年前の経緯も明かした。当初はユリアン・ナーゲルスマンやラルフ・ラングニックが辞退し、最終的にコンパニーを選出したという。
「私たちは彼の監督としての成果をスポーツ面から分析しました。バーンリーやアンデルレヒトで100ポイント超えて昇格し、プレミアリーグで降格したものの、彼がどんなサッカーをし、どうチームを組み立てるかは明確でした。それを私たちのチームに当てはめようと考えました」とエベルは語った。
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コンパニ率いるFCバイエルン、圧倒的なシーズンを送る
今シーズン、コンパニー率いるバイエルンは3冠の可能性を残している。ブンデスリーガではドルトムントに9ポイント差をつけ優勝目前。カップ戦は準決勝と準々決勝に進出した。
さらに土曜のザンクト・パウリ戦で2得点を挙げれば、1971-72シーズンに自身がマークしたブンデスリーガ最多101得点を更新する。
FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ vs. FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
4月22日（水）
20:45
バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）