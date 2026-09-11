ディアオは夢のようなチャンピオンズリーグデビューを自らのゴールで飾り、コモはライプツィヒに4-1で快勝した。イタリア勢は、欧州最高峰のクラブ大会で初出場となる今大会で最高のスタートを切った。

マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、そしてマキシ・ペローネも得点を挙げ、容赦ない攻撃を披露した。コモはいつも通りのスタイルでプレーし、この歴史的な一戦にもまったく動じなかった。

ホームのコモにとって唯一の不満は、アンドリヤ・マクシモビッチにゴールを許したことだった。その得点は、後方からのビルドアップで生まれた珍しいミスの後に決まったものだったが、祝賀ムードに水を差すことはほとんどなかった。