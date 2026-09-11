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「この瞬間を夢見ていた！」 コモでの魔法のようなチャンピオンズリーグデビュー後、アサネ・ディアオが語る
デビュー戦でライプツィヒを圧倒する方法
ディアオは夢のようなチャンピオンズリーグデビューを自らのゴールで飾り、コモはライプツィヒに4-1で快勝した。イタリア勢は、欧州最高峰のクラブ大会で初出場となる今大会で最高のスタートを切った。
マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、そしてマキシ・ペローネも得点を挙げ、容赦ない攻撃を披露した。コモはいつも通りのスタイルでプレーし、この歴史的な一戦にもまったく動じなかった。
ホームのコモにとって唯一の不満は、アンドリヤ・マクシモビッチにゴールを許したことだった。その得点は、後方からのビルドアップで生まれた珍しいミスの後に決まったものだったが、祝賀ムードに水を差すことはほとんどなかった。
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ディアオが少年時代からの欧州での夢をかなえる
ディアオにとって、ピッチに立ち、ゴールを決めたことは、生涯抱いてきた夢の集大成だった。若きFWは、前回の国内リーグでのジェノア戦勝利以来、その瞬間を心待ちにしていたと認めた。
「これはすべての子どもたちの夢だ。僕は人生ずっとチャンピオンズリーグの試合を見てきた」と、ディアオは『Sky Sport Italia』に語った。「ジェノア戦で勝ったあと、あのテーマ曲を聴くことを思い描いていた。そして今日、それが実現して本当に素晴らしかった。僕たちはみんな夢を見るべきだ。それが人生で最も素晴らしいことだからだ。僕はこの瞬間を夢見てきたし、それが現実になった」
ディアオにとって完璧な誕生日プレゼント
その記憶に残るゴールは、月曜日に21歳になったばかりのディアオにとって、少し遅れた誕生日プレゼントとなった。2025年にクラブへ加入して以降、この瞬間にたどり着くまでの道のりは険しいものだった。
このFWは以前、足の骨折とその後の太ももの負傷に見舞われ、出場機会の確保に苦しんでいた。しかし、その忍耐は欧州の舞台で見事に報われた。
「チャンピオンズリーグ初戦での勝利だ。これ以上は望めなかった」と、彼は付け加えた。「結果にはもちろん、内容やファンの喜びにも全員が満足している」
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コモがイタリアの旗を掲げる
コモの見事な勝利により、チャンピオンズリーグの第1節で勝ち点3を獲得した唯一のイタリア勢となった。セリエAのライバル勢は苦戦し、インテルとナポリはいずれも悔しい敗戦を喫した。
一方、ローマはフェネルバフチェとのアウェー戦で1-1の引き分けに終わるのが精いっぱいだった。この印象的な4-1の勝利は、彼らの欧州での戦いに向けて大きな勢いをもたらす結果となった。コモは今後、国内外で控える次の試合に向け、この勢いを維持したいところだ。
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