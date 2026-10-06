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「この監督は自分がアレックス・ファーガソンだと思っている」 リオ・ファーディナンド氏が、クリスティアーノ・ロナウドへの「不適切な」扱いをめぐってポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズスを批判
ロナウド、ベンチ起用への不満でポルトガル代表のキャンプを離脱
アル・ナスルのスターは、直近のネーションズリーグでコミュニケーションの行き違いがあった末に代表キャンプを早退したと報じられており、新たな指揮体制の下でこのベテランの役割をめぐる議論を呼んでいる。緊張が頂点に達したのはポルトガル対ノルウェー戦で、ロナウドは試合終盤の30分間に出場する見込みでウオーミングアップを指示されていた。
しかし、ヘススは最終的に41歳のロナウドをピッチに送り出さない決断を下し、この判断に元レアル・マドリーおよびユヴェントスの象徴的存在はベンチで目に見えていら立ちをあらわにした。指揮官は後に戦術的な変更によってそうせざるを得なかったと主張したが、その説明で2人の間に広がる溝が和らぐことはほとんどなかった。
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ジェズスの指揮官としての地位を軽視すること
ファーディナンドは元チームメートを擁護し、この伝説的FWへの対応をめぐってジェズスを批判した。自身のポッドキャスト『Rio Presents』で、2003年から2009年にかけてオールド・トラフォードでロナウドと同じロッカールームを共有したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、この状況について率直な見解を示した。
「クリスティアーノ・ロナウドは非常に悪い状況に置かれ、不適切な扱いを受けた。彼はフットボール界で非常に大きな実績を持っている。ジョルジェ・ジェズスはロナウドへの対応を誤り、あのような扱いを選んだが、私にはその理由がまったく分からない。この監督は、自分がアレックス・ファーガソンやペップ・グアルディオラだと思っている」と語った。
「なぜ彼が自分を偉大な監督たちと同列に置くのか分からない。説明がつかない。クリスティアーノ・ロナウドに対しては、彼に値する敬意を示すべきだった」
ファーディナンド、解任の可能性を警告
その解説者は、ベテランFWと指揮官の間に生じている軋轢は、不十分なマネジメントの直接的な結果だと主張した。スーパースターの役割について率直に向き合わなかったことで、ジェズスは不確実性の漂う環境を生み出しており、それは主要大会でポルトガル代表が過去に抱えた問題を思い起こさせるものだという。ファーディナンドは、ジェズスが公の場で責任を負っていないことが、安定を必要とするチーム内で火に油を注いでいるだけだと考えている。
元イングランド代表のファーディナンドは、指揮官の立場についても容赦のない評価を下した。「監督は謝罪を求めに来なければならない。さもなければ、最終的には解任されることになる。表に出てきてこう言うべきだ。『いいか、この状況の判断を誤った』と」と語った。
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ロナウドの変わらぬ役割
ロナウドの年齢や現代サッカーへの戦術的な適合性をめぐって議論があるにもかかわらず、ファーディナンドは、かつてのチームメートが依然として代表チームに多くをもたらせると確信している。DFによれば、課題は選手のエゴとピッチ上でのチームのニーズの間で適切なバランスを見いだすことにある。
「彼にはまだ果たせる役割があると信じている。問題は、それが先発としてなのか、いくつかの試合で重要な途中出場の選手としてなのか、あるいは試合によっては先発し、別の試合では途中出場する形なのか、ということだ。ここは話し合う必要があり、その後は結ばれた合意を尊重するだけの問題になる。監督たちはチームをマネジメントするために報酬を受け取っているが、人をマネジメントするためにも報酬を受け取っている」とファーディナンドは語った。
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