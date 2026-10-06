アル・ナスルのスターは、直近のネーションズリーグでコミュニケーションの行き違いがあった末に代表キャンプを早退したと報じられており、新たな指揮体制の下でこのベテランの役割をめぐる議論を呼んでいる。緊張が頂点に達したのはポルトガル対ノルウェー戦で、ロナウドは試合終盤の30分間に出場する見込みでウオーミングアップを指示されていた。

しかし、ヘススは最終的に41歳のロナウドをピッチに送り出さない決断を下し、この判断に元レアル・マドリーおよびユヴェントスの象徴的存在はベンチで目に見えていら立ちをあらわにした。指揮官は後に戦術的な変更によってそうせざるを得なかったと主張したが、その説明で2人の間に広がる溝が和らぐことはほとんどなかった。